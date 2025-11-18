2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu 6. ve son hafta maçında Almanya evinde Slovakya ile kozlarını paylaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 6-0 kazandı.

SANE'DEN 2 GOL - 1 ASİST!

Panzerler'e galibiyeti getiren golleri Nick Woltemade, Serge Gnabry, Leroy Sane (2), Ridle Baku ve Assan Ouedraogo kaydetti. Ayrıca Sane, son golün de asistini yapan isim oldu.