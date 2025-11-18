Habertürk
        Almanya: 6 - Slovakya: 0 | MAÇ SONUCU (Leroy Sane şov yaptı, Almanya farklı kazandı) - Futbol Haberleri

        Almanya: 6 - Slovakya: 0 | MAÇ SONUCU

        2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu 6. maçında Almanya sahasında Slovakya'yı ağırladı. Mücadeleyi Panzerler 6-0 kazanırken, Galatasaraylı Leroy Sane 90 dakika sahada kalarak 2 gol - 1 asistlik katkı sağladı.

        Giriş: 18.11.2025 - 00:55 Güncelleme: 18.11.2025 - 01:01
        Sane şov yaptı, Almanya farklı kazandı!
        2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu 6. ve son hafta maçında Almanya evinde Slovakya ile kozlarını paylaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 6-0 kazandı.

        SANE'DEN 2 GOL - 1 ASİST!

        Panzerler'e galibiyeti getiren golleri Nick Woltemade, Serge Gnabry, Leroy Sane (2), Ridle Baku ve Assan Ouedraogo kaydetti. Ayrıca Sane, son golün de asistini yapan isim oldu.

        ALMANYA DÜNYA KUPASI'NDA!

        Bu sonucun ardından Almanya 15 puanla grubunu lider tamamladı ve Dünya Kupası'na direkt katılma şansı elde etti. Slovakya ise 12 puanla 2. sırada yer alarak play-off biletini kaptı.

