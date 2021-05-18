İnayet ve dirayet ne demek?

Almanya'dan aşılama hamlesi 0:00 / 0:00

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn tarafından yapılan açıklamada, Almanya'da Covid-19 aşılanma sürecinin artık herkese açılacağını söyledi.

7 Haziran'dan itibaren aşılanmanın tüm ülkeye açılacağını duyuran Almanya Sağlık Bakanı, pazartesi günü gazetecilere verdiği demeçte ilk etapta en savunmasız gruplarının aşılanma sürecinin artık geride bırakıldığını, mevcut önceliklendirme sistemi aşamasından yeni etaba geçildiğini belirtti. Almanya'da aşılanma sürecindeki sınırlandırmanın artık geçerli olmayacağını söyledi.

Sağlık Bakanı Jens Spahn, bunun herkese hemen bir aşı randevusu demek olmadığını ancak aşılanmak isteyen herkesin artık aşı olabileceği ve sınırlandırmaların kaldırılması anlamına geldiğini söyledi.

Robert Koch Enstitüsü'nün verilerine göre salı günü ülkede 3 bin 603 vakanın artarak 4 bin 209 olduğu kaydedildi. Ülkede toplam can kaybının 86 bin olduğu belirtildi.

TRT WORLD