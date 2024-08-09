Almanya, altın madalya kazandı
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kano sprint çift erkekler 500 metrede altın madalya Almanya'nın oldu.
Giriş: 09.08.2024 - 23:33 Güncelleme: 09.08.2024 - 23:33
Almanya, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kano sprint çift erkekler 500 metrede altın madalya kazandı.
Vaires-sur-Marne Nautical'de gerçekleştirilen yarışlarda Jacop Schopf ve Max Lemke'nin yer aldığı Almanya altın madalyaya ulaştı.
Bence Nadas ve Sandor Totka'nın bulunduğu Macaristan gümüş, Jean van der Westhuyzen ve Tom Green'den oluşan Avustralya da bronz madalya kazandı.
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