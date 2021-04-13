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Almanya Başbakanı Angela Merkel duyurdu: Koronavirüse karşı acil fren uygulaması!

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Bakanlar Kurulu'nun ardından düzenlediği basın toplantısında, koronavirüs vakalarının artması sebebiyle "acil fren" uygulamasının yürürlüğe gireceğini duyurdu.

SON DAKİKA: Merkel duyurdu: Koronavirüse karşı acil fren uygulaması! - Haberler
Merkel duyurdu: Koronavirüse karşı acil fren!
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AA

Almanya'da Bakanlar Kurulu, yeni tip koronvirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlerin sertleştirilmesini öngören Enfeksiyon Koruma Yasasında değişiklik yapılmasına ilişkin yasa tasarısını kabul etti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Bakanlar Kurulu'nun ardından düzenlediği basın toplantısında, Enfeksiyon Koruma Yasasında yapılması planlanan değişikliklere ilişkin açıklamada bulundu.

Merkel, haftalık 100 bin kişideki vaka sayısının 100'ü geçtiği durumda ülke genelinde aynı kuralların geçerli olacağını ve "acil fren" uygulamasının yürürlüğe gireceğini kaydetti.

Merkel, böylelikle eyaletlerde ve bölgelerdeki belirsizliklerin kalkacağını ifade etti.

Salgındaki durumun ciddiyetinin, Robert Koch Enstitüsünce açıklanan verilerden ve yoğun bakım yatak doluluk oranlarından görüldüğünü ifade eden Merkel, "Ben başından beri hep, tüm yoğun bakım yataklarının dolmasını beklersek geç kalmış olacağımızı söyledim. Buna izin vermememiz lazım. Yoğun bakım doktorlarının yardım çağrılarını duymazlıktan gelemeyiz." şeklinde konuştu.

Merkel, doktor ve sağlık personelini yalnız bırakmayarak onlara yardım edilmesi gerektiğini kaydetti.

Başbakan Merkel, salgındaki üçüncü dalgayı kırmak ve durdurmak için daha önce federal hükümet ve eyaletlerin birlikte yaptığı toplantıların yeteri olmadığını, salgınla mücadelenin daha kesin ve tutarlı olması gerektiğini vurguladı.

Enfeksiyon Koruma Yasası'nda yapılacak değişiklikle, özellikle haftalık 100 bin kişideki vaka sayısının 100'ü geçtiği bölgelerde sert kısıtlamaların geçerli olacağının bilincinde olduğunu belirten Merkel, buralarda temas kısıtlaması, mağazaların, kültür ve spor merkezlerinin kapatılması ile gece sokağa çıkma yasağının uygulamaya gireceğini kaydetti.

Merkel, vatandaşların tedbirler alındığında bunların anlaşılabilir ve açık olmasını istediklerine dikkati çekerek, "Bu tedbirlerin tek hedefi var. Enfeksiyon sayılarının giderek arttığı, yoğun bakım servislerinin dolduğu ve her gün şaşırtıcı derecede yüksek korona ölümlerinin yaşandığı bu dönemden tüm ülkemizi düzlüğe çıkarmak." dedi.

Enfeksiyon sayılarının tekrar kontrol edilebileceğinden ve aşılama kampanyası ilerledikçe durumun adım adım normale döneceğinden emin olduğunu dile getiren Merkel, aşı kampanyasının devam etmesiyle tünelin sonundaki ışığa her gün büyük adımlarla yaklaştıklarını söyledi.

Merkel, Enfeksiyon Koruma Yasasında değişik öngören yasa tasarının meclisten de hızlı şekilde geçmesini umduğunu kaydetti.

Öte yandan Başbakanlıkta Bakanlar Kurulu toplantısı devam ederken başbakanlık binasının yanında bulunan çimenlik alanda Kovid-19 tedbirleri protesto edildi.

Göstericiler, üzerinde "Merkel sistemini durdurun, yeter artık", "Çocuklar özgürce nefes alsın" ve "Korku yerine özgürlük" yazan pankart ve dövizler taşıdı.

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı gösteride maske-mesafe kuralarına uymayan ve polisin talimatların karşı çıkan çok sayıda kişi gözaltına alındı.

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