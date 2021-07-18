Merkel'den sel bölgesine ziyaret 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Almanya’nın Rheinland-Pfalz eyaleti Valisi Malu Dreyer tarafından karşılanan Merkel, kurtarma operasyonuna katılan yerel halk ve yetkililerle sohbet etti.

Pazar günü Batı Avrupa'daki selden ölenlerin sayısı 180'nin üzerine çıktığı AP tarafından bildirildi.

Merkel, selleri “trajedi” olarak nitelendirmiş ve federal hükûmetten Almanya'nın zor durumdaki belediyeleri için destek sözü almıştı.

Guardian, Merkel'in 16 yıllık görev süresinin sonunu getirecek 26 Eylül tarihi öncesi, Almanya'da sel felaketinin siyasi anlamlar kazandığını yazdı.

Ülkede iklim değişikliği ile mücadeleyi hızlandırmak için çağrılar yapıldı.

Kuzey Ren Vestfalya Başbakanı Armin Laschet, küresel ısınma ile mücadele çabalarının hızlandırılmasına dikkat çekerken sel bölgesine ziyareti sırasında gülümsediği görüntüler ülkede öfkeye neden oldu.

Guardian, Almanya’da en çok satan gazetelerden biri olan Bild gazetesinde “Ülke ağlarken Laschet güler” başlıklı haberi hatırlattı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Belçika Başbakanı Alexander De Croo cumartesi günü birlikte Rochefort ve Pepinster'in sular altında kalan bölgelerini ziyaret etmişti. Ziyaretin ardından, Von der Leyen, ardından "Avrupa sizinle" ifadesini Twitter üzerinden paylaşmıştı.