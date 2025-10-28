Almanya Başbakanı Merz, Türkiye'yi ziyaret edecek

Habertürk
        Almanya Başbakanı Merz, yarın Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran, 30 Ekim'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak görüşmelerde Türk-Alman ilişkilerinin Avrupa Birliği'ne üyelik sürecinin ve küresel konuların ele alınacağını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 14:04 Güncelleme: 28.10.2025 - 14:04
        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in yarın Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.

        Duran, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, şu bilgileri verdi:

        "Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Friedrich Merz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 29-30 Ekim 2025 tarihlerinde Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek. 30 Ekim'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak görüşmelerde Türk-Alman ilişkileri tüm veçheleriyle ele alınacak olup, iki müttefik olarak Avrupa Birliği'ne üyelik sürecimiz ile küresel ve bölgesel güvenlik sınamaları dahil, muhtelif alanlarda işbirliğimizi güçlendirecek adımların değerlendirilmesi öngörülmektedir."

