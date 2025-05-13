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        Haberler Spor Futbol Almanya Almanya Bundesliga Ligi'nde 33. hafta tamamlandı Sonuçlar ve puan durumu - Futbol Haberleri

        Almanya Bundesliga Ligi'nde 33. haftanın görünümü

        Almanya Bundesliga Ligi'nde 2024/2025 sezonundaki 33. hafta heyecanı tamamlandı. Bayern, RB Leipzig ve BVB Dortmund haftayı galibiyet ile tamamladı. Ligde tamamlanan 33. haftanın ardından oluşan puan durumu ve gelecek haftanının programını haberimizde bulabilirsiniz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.05.2025 - 10:30 Güncelleme: 13.05.2025 - 10:30
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        Almanya Bundesliga Ligi'nde 33. hafta tamamlandı Sonuçlar ve puan durumu
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        Almanya Bundesliga Ligi'nin 33. haftasının son mücadelesi, Stuttgart-Augsburg arasında gerçekleşti.

        Stuttgart, evindeki mücadelede rakibi Augsburg'u 4-0 geçip, sahadan galip ayrılarak puanını artırdı.

        Bayern, sahasında M'gladbach'i ağırladığı maçı 2-0 kazanarak 79 puana yükseldi, M'gladbach ise mücadeleden puansız ayrılan taraf oldu.

        BVB Dortmund, Leverkusen'i 4-2 yenerek zorlu deplasmandan 3 puanla dönmeyi başardı. BVB Dortmund bu mücadeleden sonra toplam puanını 54 yaparken Leverkusen ise 68 puanda kaldı.

        Deplasmandaki zorlu maçta RB Leipzig, rakibi Werder Bremen ile eşitliği bozamayarak 0-0 berabere kaldı ve her iki takım da 1 puana razı oldu. Bu sonucun ardından ev sahibi Werder Bremen puanını 48'e yükseltirken konuk ekip RB Leipzig ise 51 puana ulaştı.

        VfL Wolfsburg ile Hoffenheim ligin 33. haftasındaki maçta karşılaştı. Her iki takımın 1'er puanla ayrıldığı mücadele 0-0 berabere sona erdi. Bu sonuçla birlikte VfL Wolfsburg 40 puana ulaşırken, Hoffenheim ise 32 puana yükseldi.

        Zorlu deplasmanda Mainz 05 ev sahibi rakibi Bochum'u 4-1 mağlup etti.

        Zorlu deplasmanda Freiburg ev sahibi rakibi H. Kiel'i 2-1 mağlup etti.

        Heidenheim, deplasmanda Union Berlin'i 3-0 yenmeyi başararak 3 puanı alan takım oldu.

        Almanya Bundesliga Ligi'nin 33. haftasında Frankfurt ile St.Pauli arasında oynanan maç 2-2 bitti. Her iki takım da 1'er puan kazandı.

        2024/2025 Sezonu Almanya Bundesliga Ligi - 33. Haftanın Sonuçları
        09.05.2025 21:30
        Vfl Wolfsburg
        2
        TSG Hoffenheim
        2
        İY(1-1)
        10.05.2025 16:30
        VfL Bochum
        1
        Mainz 05
        4
        İY(0-1)
        10.05.2025 16:30
        Werder Bremen
        0
        RB Leipzig
        0
        İY(0-0)
        10.05.2025 16:30
        Holstein Kiel
        1
        Freiburg
        2
        İY(1-1)
        10.05.2025 16:30
        Union Berlin
        0
        FC Heidenheim
        3
        İY(0-1)
        10.05.2025 19:30
        Bayern Münih
        2
        M'gladbach
        0
        İY(1-0)
        11.05.2025 16:30
        Bayer Leverkusen
        2
        Borussia Dortmund
        4
        İY(1-2)
        11.05.2025 18:30
        Eintracht Frankfurt
        2
        St Pauli
        2
        İY(1-2)
        11.05.2025 20:30
        Vfb Stuttgart
        4
        Augsburg
        0
        İY(1-0)

        2024/2025 Sezonu Almanya Bundesliga Ligi - 33. Hafta Puan Durumu
        # TAKIM O G B M P AV
        1
        Bayern Münih
        		33 24 7 2 79 63
        2
        Bayer Leverkusen
        		33 19 11 3 68 29
        3
        Eintracht Frankfurt
        		33 16 9 8 57 20
        4
        Freiburg
        		33 16 7 10 55 -2
        5
        Borussia Dortmund
        		33 16 6 11 54 17
        6
        Mainz 05
        		33 14 9 10 51 12
        7
        RB Leipzig
        		33 13 12 8 51 6
        8
        Werder Bremen
        		33 13 9 11 48 -6
        9
        Vfb Stuttgart
        		33 13 8 12 47 10
        10
        M'gladbach
        		33 13 6 14 45 -1
        11
        Augsburg
        		33 11 10 12 43 -15
        12
        Vfl Wolfsburg
        		33 10 10 13 40 1
        13
        Union Berlin
        		33 9 10 14 37 -17
        14
        St Pauli
        		33 8 8 17 32 -11
        15
        TSG Hoffenheim
        		33 7 11 15 32 -18
        16
        FC Heidenheim
        		33 8 5 20 29 -24
        17
        Holstein Kiel
        		33 6 7 20 25 -28
        18
        VfL Bochum
        		33 5 7 21 22 -36

        2024/2025 Sezonu Almanya Bundesliga Ligi - 34. Hafta Maçları
        17.05.2025 16:30
        FC Heidenheim
        Werder Bremen
        17.05.2025 16:30
        RB Leipzig
        Vfb Stuttgart
        17.05.2025 16:30
        St Pauli
        VfL Bochum
        17.05.2025 16:30
        Borussia Dortmund
        Holstein Kiel
        17.05.2025 16:30
        M'gladbach
        Vfl Wolfsburg
        17.05.2025 16:30
        TSG Hoffenheim
        Bayern Münih
        17.05.2025 16:30
        Mainz 05
        Bayer Leverkusen
        17.05.2025 16:30
        Freiburg
        Eintracht Frankfurt
        17.05.2025 16:30
        Augsburg
        Union Berlin
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