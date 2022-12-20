Almanya'da darbe şüphelileri mercek altında

Almanya'da darbe planı yaptıkları iddiasıyla operasyon yapılan "İmparatorluk Vatandaşları"na (Reichsbürger) mensup özellikle devlet kurumlarında çalışan şüpheliler mercek altına alındı.

Eyalette daha önce 2 polis memuru görevden alınmış, 4 emekli memurun da emeklilik maaşlarının kesildiği açıklanmıştı.

Herrmann, şüphelerin doğrulanması durumunda söz konusu kişiler hakkında disiplin cezası uygulanacağı ve memurluktan atılması için işlem başlatılacağını belirtti.

Schulze, son operasyonlarda demokrasi düşmanlığının toplumun orta kesimlerine kök saldığının ortaya çıktığını savunarak, "Bunlar poliste, silahlı kuvvetlerde, sağlık sisteminde ve ayrıca sağcı terörizmin parlamentodaki kolu olan AfD ile birlikte parlamentoda her yerde bulunabilir." ifadesini kullandı.

Bavyera Eyalet Parlamentosu Yeşiller Partisi Meclis Grup Başkanı Katharina Schulze ise "İmparatorluk Vatandaşları"nın kamu hizmetlerinde yeri olmadığını belirterek, devleti reddedenlerin devlet için çalışmasının çok saçma olduğunu söyledi.

REİCHBÜRGER NEDİR?

Kendilerini Alman İmparatorluğu Vatandaşı (Reichsbürger) olarak görenlerin sayısı iç istihbarat raporuna göre 23 bin civarında bulunuyor.

2 bin 100 üyesi şiddet kullanmaya hazır olan grubun Almanya'yı meşru bir devlet olarak tanımadığına yer verilen rapora göre, üyelerden bazıları monarşi altındaki Alman İmparatorluğu fikrine bağlıyken bazıları da Nazi taraftarı. Bazı üyeler de Almanya'nın hala askeri işgal altında olduğuna inanıyor.

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