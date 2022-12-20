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Almanya'da devlet kurumlarındaki darbe şüphelilerine yönelik operasyon

Almanya'da darbe planı yaptıkları iddiasıyla operasyon yapılan "İmparatorluk Vatandaşları"na mensup devlet kurumunda çalışan şüpheliler soruşturulmaya devam ediyor

Almanya'da darbe şüphelileri mercek altında
Almanya'da darbe şüphelileri mercek altında
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AA

Almanya'da darbe planı yaptıkları iddiasıyla operasyon yapılan "İmparatorluk Vatandaşları"na (Reichsbürger) mensup özellikle devlet kurumlarında çalışan şüpheliler mercek altına alındı.

Bavyera Eyaleti İçişleri Bakanı Joachim Herrmann, "İmparatorluk Vatandaşları"na yönelik operasyonlar kapsamında eyaletlerinde görev yapan 6 polis memurunun geçici olarak görevden alınarak haklarında inceleme başlatıldığını açıkladı.

Herrmann, şüphelerin doğrulanması durumunda söz konusu kişiler hakkında disiplin cezası uygulanacağı ve memurluktan atılması için işlem başlatılacağını belirtti.

Eyalette daha önce 2 polis memuru görevden alınmış, 4 emekli memurun da emeklilik maaşlarının kesildiği açıklanmıştı.

Bavyera Eyalet Parlamentosu Yeşiller Partisi Meclis Grup Başkanı Katharina Schulze ise "İmparatorluk Vatandaşları"nın kamu hizmetlerinde yeri olmadığını belirterek, devleti reddedenlerin devlet için çalışmasının çok saçma olduğunu söyledi.

Schulze, son operasyonlarda demokrasi düşmanlığının toplumun orta kesimlerine kök saldığının ortaya çıktığını savunarak, "Bunlar poliste, silahlı kuvvetlerde, sağlık sisteminde ve ayrıca sağcı terörizmin parlamentodaki kolu olan AfD ile birlikte parlamentoda her yerde bulunabilir." ifadesini kullandı.

REİCHBÜRGER NEDİR?

Kendilerini Alman İmparatorluğu Vatandaşı (Reichsbürger) olarak görenlerin sayısı iç istihbarat raporuna göre 23 bin civarında bulunuyor.

2 bin 100 üyesi şiddet kullanmaya hazır olan grubun Almanya'yı meşru bir devlet olarak tanımadığına yer verilen rapora göre, üyelerden bazıları monarşi altındaki Alman İmparatorluğu fikrine bağlıyken bazıları da Nazi taraftarı. Bazı üyeler de Almanya'nın hala askeri işgal altında olduğuna inanıyor.

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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