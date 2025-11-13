Almanya'da hükümette yer alan partiler askerlik hizmeti reformunda anlaştı

Alman basınında yer alan haberlere göre, CDU/CSU ve SPD'nin uzlaştığı anlaşmaya göre 18 yaşına gelenlere Alman ordusunda hizmet yapmak için motivasyon ve uygunluklarını belirlemek amacıyla bir form gönderilecek.

Erkekler için bu formun doldurulması zorunlu olacak. Ayrıca 1 Ocak 2008'den sonra doğan erkekler için askerlik muayenesi zorunlu hale getirilecek. Almanya Savunma Bakanlığı askerlik muayenelerinin 1 Temmuz 2027'den sonra yapılmasını planlıyor.

Formun doldurulması ve yapılacak askerlik muayenesiyle, olası bir savunma durumunda Alman ordusu için potansiyel asker adaylarından oluşan bir havuzun oluşturulması amaçlanıyor. Almanya Silahlı Kuvvetlerinden yıllık 300 bin kişinin askerliğe uygunluk kontrolünden geçebildiği muayene organizasyonu kurması istendi.

Gönüllü başvurularla hedeflenen asker sayısına ulaşılmaması durumunda, açığı kapatmak için zorunlu askerlik hizmeti uygulamaya konulabilecek.

Partilerin anlaşmasına göre, silahlı kuvvetlerin personel ihtiyacını kapatmak için zorunlu askerlik hizmetinin getirilmesine Federal Meclis (Bundestag) karar verecek.

Bir yaş grubunda askerlik yükümlülerinin sayısı ihtiyacı aşması durumunda ise askerlik hizmeti için "son çare olarak rasgele seçme yöntemi" uygulanacak.