Almanya'da Kovid-19 test sayılarıyla ilgili usulsüzlük yapan merkezler hakkında soruşturma açıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünya
ABONE OL

Almanya'da Kovid-19 test sayılarıyla ilgili usulsüzlük yapan merkezler hakkında soruşturma açıldı

Almanya'da hızlı testlerin ücretsiz yapıldığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test merkezlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla soruşturma açıldığı bildirildi.

Almanya'da Kovid-19 test sayılarıyla ilgili usulsüzlük yapan merkezler hakkında soruşturma açıldı
AA

Alman basınında yer alan haberlere göre, bazı test merkezleri, ilgili mercilere bildirdiği test sayısını gerçekte yapıldığından fazla gösterdi.

Haberde, test merkezlerinin, yapılan test sayılarını herhangi bir kanıt sunmadan ilgili makamlara sunduğu ve buradan para aldığı belirtilerek Köln, Münster ve Essen kentleri ile Bavyera eyaletindeki bazı test merkezlerinde bu tür olaylara rastlandığı kaydedildi.

Bu olayın ortaya çıkmasının ardından savcılığın bazı kişiler hakkında dolandırıcılık suçlamasıyla soruşturma başlattığı ifade edildi.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, test merkezlerinin yerel sağlık daireleri tarafından kontrol edilmesi gerektiğini belirterek "Federal hükümet çerçeveyi belirler, federal hükümet kuralları belirler, federal hükümet masrafları öder ancak federal hükümet test alanlarını yerinde denetleyemez." ifadesini kullandı.

Spahn, konuyu bugün eyalet sağlık bakanlarıyla görüşeceğini söyledi.

Almanya'da son aylarda yaygın hale gelen test merkezlerinde vatandaşlar negatif test sonucuyla dışarda yemek yiyebilmek ve belirli alanlara girmek için ücretsiz ve 24 saat geçerli olan hızlı test uygulamasına başvuruyor.

Hükümet, test merkezlerine test başına malzeme giderleri dahil 18 avro ödeme yapıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

HAYRAN KALDILAR! Son dakika: NATO'dan, Türk askerlerine övgü - VİDEO HABER
DÜNYANATO, Türk askerlerine hayran kaldı!
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "(AB) ile siyasi temasların kurulması için vakit geldi.''
DÜNYARusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan AB açıklaması
Belarus'un muhalif lideri Sviatlana Tsikhanouskaya: ''Protaseivich kesinlikle işkence gördü.''
DÜNYABelarus'un muhalif liderinden Protaseivich açıklaması
SON DAKİKA: Atina’da kritik görüşme! (Türkiye - Yunanistan)
DÜNYATürkiye ve Yunanistan aşı sertifikasında anlaştı!
Teleferik faciasında baş zanlının avukatı: "Fren bloku sorunu kesinlikle onun hatası, bu kesinlikle savunulama
DÜNYATeleferik kazasında baş zanlı acil durum frenini ...
SON DAKİKA: Çin'de çiftler üç çocuk sahibi olabilecek! - Haberler
DÜNYAÇin'de üç çocuk politikası dönemi!
SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Atina temaslarına başladı! - Haberler
DÜNYAÇavuşoğlu Atina temaslarına başladı!
Okyanusya'nın batısındaki ada ülkesi Palau Cumhuriyeti'nde ilk Covid-19 vakası görüldü
DÜNYAPalau'da ilk Covid-19 vakası
ALARM! Son dakika: Dünya diken üzerinde... Çin yeniden alarma geçti
DÜNYAÇin yeniden alarma geçti!
Avustralya ve Yeni Zelanda'dan insan hakları konusunda Çin'e karşı ortak hareket mesajı
DÜNYAAvustralya ve Yeni Zelanda'dan insan hakları ...