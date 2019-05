Emniyet tarafından yapılan açıklamada, Cumartesi günü Passau'da bir pansiyon odasında iki ok yayının yanında bulunan 33 ve 30 yaşında 2 kadın ve 54 yaşında bir erkeğin cesetleri bulundu. Yapılan polis soruşturmasında, 30 yaşındaki kadının evinde iki ayrı ceset daha bulunduğu bildirildi.

llgemeine Zeitung'un internet sayfasında yer alan habere göre, gerek Passau'daki pansiyonda 3 kişinin, gerekse Wittigen'de Pazartesi öğle saatlerine doğru bulunan iki kişinin ölüm nedenleri henüz bilinmiyor.



Her iki ayrı mahalde ortaya çıkan ölüm olaylarının birbirleriyle bağlantılarındaki sır da sürüyor. Polis, her iki ayrı noktada bulunan cesetlerle ilgili soruşturmasını çok yönlü sürdürüyor.



