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        Haberler Dünya Almanya'da yapılan ankette aşırı sağcı AfD'nin oy oranı yüzde 23,5'e yükseldi | Dış Haberler

        Almanya'da yapılan ankette aşırı sağcı AfD'nin oy oranı yüzde 23,5'e yükseldi

        Almanya'da yapılan bir kamuoyu araştırmasına göre, şubat ayındaki son genel seçimlerde ana muhalefet partisi konumuna yükselen aşırı sağcı Nazi sempatizanı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin oy oranı 3 puan yükselerek yüzde 23,5'e çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 14:39 Güncelleme: 25.03.2025 - 14:39
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        Almanya'da aşırı sağcı AfD'nin yükselişi sürüyor
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        Kamuoyu araştırma şirketi INSA'nın yaptığı anketin sonucunda, Hristiyan Birlik Partilerinin (CDU/CSU) oy oranı yüzde 27, AfD'nin yüzde 23,5, Sosyal Demokrat Partinin (SPD) yüzde 14,5, Yeşillerin yüzde 12 ve Sol Partinin yüzde 10,5 olarak belirlendi.

        Bu sonuç, AfD'nin, CDU/CSU ile arasındaki farkı sadece yüzde 3,5 puana indirdiği anlamına geliyor.

        INSA Başkanı Hermann Binkert, Bild gazetesine yaptığı açıklamada, "Bu, INSA araştırmasında AfD için şimdiye kadar ölçülen en yüksek oran." dedi.

        Binkert, CDU/CSU'nun yüzde 27'lik oy oranının 6 puanının CSU'dan geldiğine işaret ederek "AfD, şu anda yüzde 23,5'te. Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisi ile Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partisine ayrı ayrı bakarsanız, (AfD) yüzde 21 alan CDU'dan bile 2,5 puan daha güçlü." ifadelerini kullandı.

        INSA Başkanı, ayrıca yapılan potansiyel analizinde AfD'nin maksimum yüzde 30,5'lik bir seçmen potansiyeline sahip olabileceğini aktardı.

        Almanya'da 23 Şubat'ta yapılan genel seçimlerde CDU/CSU yüzde 28,5, AfD yüzde 20,8, SPD yüzde 16,4, Yeşiller yüzde 11,6 ve Sol Parti yüzde 8,8 oy almıştı.

        Sahra Wagenknecht İttifakı-Anlayış ve Adalet İçin (BSW) Partisi ile Hür Demokrat Parti yüzde 5 olan seçim barajını geçemeyerek Federal Meclis'in dışında kalmışlardı.

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