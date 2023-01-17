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Almanya'daki protestolarda polise 'çamur' engeli

Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde yer alan ve 'linyit köyü' olarak da bilinen Lützerath’taki protestoya müdahale eden Alman polisinin çamura saplandığı anlar sosyal medyada alay konusu oldu.

Almanya'daki protestolarda polise 'çamur' engeli
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İHA

Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki Erkelenz kasabasına bağlı "linyit köyü" olarak da bilinen Lützerath’da, RWE enerji şirketine ait yer altı kömür yataklarının işletilmesine karşı çıkan çevrecilerin mücadelesi devam ediyor.

Protestocuların büyük kısmı köyden tahliye edilirken, Alman polisinin 14 Ocak’ta protestoculara yaptığı müdahale sırasında çamura saplanması sosyal medyada alay konusu oldu. Polislerin çamura saplanmasının fırsat bilen göstericiler, polise çamur atarak karşılık verirken, polisler ise çamura saplanan arkadaşlarını kurtarmaya çalıştı.

Lützerath’ta geçtiğimiz haftadan bu yana devam eden protestolarda 70 polis yaralanırken, çok sayıda polis aracı da hasar gördü. Protestolar sırasında 12 kişi tutuklandı ya da gözaltına alındı. Protestolar nedeniyle, polise mukavemet, mala zarar verme ve huzuru bozma suçları da dahil olmak üzere yaklaşık 150 vaka hakkında soruşturma başlatılırken, polis, protestocuların kullandığı yaklaşık 65 yapıyı yıktı.

* Haberin görseli İHA'nın videosundan servis edilmiştir.

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