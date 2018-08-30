Almanya, eski sömürgesi Namibya soykırımında öldürülen 25 kişinin kafataslarını iade etti
Almanya, eski sömürgesi Namibya'ya 100 yıl önceki soykırımda ölen 25 kişinin kafatasını iade etti. Soykırımda ölenlerin kafatasları 'beyaz Avrupalıların üstün ırk olduğunu kanıtlamayı' amaçlayan bir araştırma için Almanya'ya gönderilmişti.
30.08.2018 - 16:56 | Güncelleme:
Almanya, eski sömürgesi Namibya'ya 100 yıl önceki soykırımda ölen 25 kişinin kafatasını iade etti.
Yerli Namibyalıların kafatasları, Berlin'deki bir kilisede düzenlenen ayinle Namibya heyetine teslim edildi.
Soykırımda ölenlerin kafatasları 'beyaz Avrupalıların üstün ırk olduğunu kanıtlamayı' amaçlayan ve bugün eleştirilen bir araştırma için Almanya'ya gönderilmişti.
Sömürge yönetimine ayaklanma sırasında Herero ve Nama kabilelerinden on binlerce kişi katledilmişti.
Almanya soykırım için henüz özür dilemedi.
'100 bin kişi öldürüldü'
Soykırım, yerli kabilelerin Almanların topraklarına ve hayvanlarına el koymasına karşı ayaklanmasıyla 1904'te başladı.
O dönemde Alman Güney Batı Afrika sömürge yönetiminindeki birliklerin komutanı olan Lothar von Trotha, Ekim 1904'te soykırım emri verdi.
Herero ve Nama kabileleri çöle sürüldü. Topraklarına geri dönmeye çalışanlar ya öldürüldü ya da toplama kamplarına gönderildi.
Soykırımda kaç kişinin öldüğü bilinmiyor. Ancak bazı uzmanlar ölü sayısının 100 bin civarında olduğunu söylüyor.
Soykırımda Hereroların yüzde 75'inin, Namaların da yarısının öldüğü tahmin ediliyor.
Ölen yüzlerce kişinin kafatasları, antropologların Avrupalıların üstünlüğünü kanıtlama araştırmaları için Almanya'ya gönderildi.
Söz konusu araştırmalarda, Almanya'nın diğer eski sömürgeleri Kamerun, Tanzanya, Ruanda ve Togo'dan çok sayıda kafatası da incelendi.
Almanya henüz özür dilemedi
Almanya, 2016'da ilkesel olarak soykırım için özür dilemeye hazır olduğunu açıkladı, ancak özrün şekli ve hukuki sorunların nasıl aşılacağı konusunda müzakerelere devam edildiğini duyurdu.
Soykırımda hayatını kaybedenlerin bazıları New York'ta Almanya'ya toplu dava açtı.
Almanya, Namibyalıları desteklemek için bu ülkeye milyonlarca dolar kalkınma yardımı yaptığını söylüyor.
Namibyalılar için Almanya'nın 'soykırım özrü' yeterli değil
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Almanya, eski sömürgesi Namibya soykırımında öldürülen 25 kişinin kafataslarını iade etti/almanya-eski-somurgesi-namibya-soykiriminda-oldurulen-25-kisinin-kafataslarini-iade-etti-21236412123641
Adblocker kullanıyorsunuz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam
ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.
Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.