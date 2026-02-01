Habertürk
        Almanya, İran'a "terörist gruplar" tepkisi

        Almanya, İran'ın Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin ordularını "terörist gruplar" olarak tanımlamasına tepki gösterdi

        Giriş: 01.02.2026 - 18:29 Güncelleme: 01.02.2026 - 18:29
        Almanya, İran'a "terörist gruplar" tepkisi
        Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Güneydoğu Asya ve Pasifik bölgesine gerçekleştireceği ziyaret öncesinde yaptığı açıklamada, AB'nin İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu terör örgütü olarak tanımlamasının ardından Tahran yönetiminin yaptığı misilleme açıklamasına ilişkin konuştu.

        İran'ın misilleme açıklamalarını "temelsiz ve propagandacı" olarak nitelendirerek reddeden Wadephul, "Bu tür açıklamalar gerçeği değiştirmez. Tutumumuzdan vazgeçmeyeceğiz." dedi.

        "İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun bir terör örgütü" olduğunu savunan Wadephul, AB'nin bu yöndeki kararını doğru ve gecikmiş bir adım olarak değerlendirdi.

        Bu tehdidin siyasi bir manevra olduğunu öne süren Wadephul, "Barışçıl protestoları kanlı şekilde bastıran, muhalifleri infaz eden ve terörü Avrupa'ya da taşıyanlar, propagandayla eleştirileri geçersiz kılamaz." ifadelerini kullandı.

        Wadephul, İran'da özgür ve daha iyi bir yaşam talep eden halka, Almanya'nın siyasi desteğinin süreceğini vurguladı.

        ALMANYA HİNT-PASİFİK BÖLGESİNDEKİ ORTAKLIKLARINI GÜÇLENDİRMEK İSTİYOR

        Öte yandan Wadephul, ABD'nin güç politikası ve Çin'in giderek daha agresif bir tutum sergilemesi karşısında Almanya'nın Hint-Pasifik bölgesindeki ortaklıklarını güçlendirmek istediğini söyledi.

        "Güçlünün haklı olduğu bir dünyaya karşı, hakkın gücünü savunan sağlam bir ortaklık ağına ihtiyacımız var." diyen Wadephul, bu kapsamda Singapur, Yeni Zelanda, Tonga, Avustralya ve Brunei Sultanlığı'nı kapsayan yoğun bir diplomatik ziyaret programına çıktığına işaret etti.

        Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ve Pasifik Adaları Forumu ile ilişkilerin derinleştirilmesini hedeflediklerine işaret eden Wadephul, Almanya'nın 2027-2028 BM Güvenlik Konseyi geçici üyeliği adaylığına da destek arayacağını ifade etti.

        Wadephul, Hint-Pasifik bölgesinin, hem küresel tedarik zincirlerinin güvenliği hem de stratejik hammaddelere erişim açısından kilit öneme sahip olduğuna dikkati çekti.

        AB'NİN İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI ORDUSU'NU TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK TANIMLAMASI

        AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, 29 Ocak'ta Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, AB dışişleri bakanlarının İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu terör örgütü olarak tanımladığını açıklamıştı.

        İran'daki gösterilere işaret eden Kallas, "Kendi halkından binlerce kişiyi öldüren her rejim, kendi sonunu hazırlamaktadır." değerlendirmesinde bulunmuştu.

        İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf da Devrim Muhafızları Ordusu'nun terör listesine alınmasına yanıt olarak AB ülkeleri ordularını terör listesine aldıklarını duyurmuştu.

        İran Meclisi, 2023'te AB'nin Devrim Muhafızları Ordusunu "terör" listesine alması halinde Avrupa ordularının "terör örgütü" olarak tanımlanmasını öngören yasa çıkarmıştı.

        İran, 2019'da da ABD'nin Devrim Muhafızları Ordusunu "yabancı terör örgütü" ilan etmesinin ardından ABD ordusunu "terör örgütü" olarak tanımlamıştı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

