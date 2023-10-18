Almanya işçi alımı başvuru şartları: 2023 Almanya 2 milyon işçi alımı başvurusu ne zaman yapılacak?
Almanya işçi alımı başvuru şartları ve tarihleri gündemdeki yerini aldı. Almanya'da salgının ardından ortaya çıkan iş gücü açığı nedeniyle birçok sektörde sıkıntı yaşanıyor. Açığı kapatmak isteyen Almanya, 2 milyon işçi alımı yapacağını açıklamıştı. Bu kapsamda gözler "Almanya işçi alımı başvuru şartları neler, başvurular ne zaman yapılacak?" sorusuna çevrildi. İşte, 2023 Almanya işçi alımı başvuru detaylarına ilişkin detaylar...
Almanya'da Federal Meclis, sığınmacılar ve göçmenlerin ülkede iş bulmasını kolaylaştırmayı hedefleyen yeni göç yasasına ilişkin tasarıyı 23 Haziran'da kabul etti. Kasım ayında ilk düzenlemenin yürürlüğe girilecek olması sebebiyle "Almanya işçi alımı başvuruları ne zaman, şartları belli oldu mu?" sorusu aramaları sıklaştı. İşte, detaylar...
ALMANYA İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Almanya'nın yeni göç yasası Kasım 2023, Mart 2024 ve Haziran 2024'te olmak üzere üç aşamada yürürlüğe girecek. Bu senenin kasım ayında düzenlemenin temellerinin atılması ön görülürken; Almanya'ya 2 milyon işçi göçüne ilişkin başvuruların Mart 2024'te alınmaya başlaması bekleniyor.
ALMANYA İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
Almanya’nın yeni Nitelikli Göçmenlik Yasası, aile birleşimi ve mesleki niteliklerin tanınması gibi çeşitli basitleştirmelere ek olarak, nitelikli göçmeler için puan sistemini de getiriyor.
Puan sayısı hesaplanırken dil becerileri, mesleki deneyim, yaş ve Almanya ile bağlantılar dikkate alınan kriterler arasında yer alıyor.
Tasarı ile birlikte Alman vatandaşlığına geçiş kolaylaşacak. 67 yaşının üzerinde olan vatandaşlar için test kaldırılması planlanıyor. İş başvurularında Almanca bilme şartı aranmayacağı ve vatandaşlık için gereken ikamet süresinin 8 yıldan 5'e düşeceği belirtiliyor.
Hükümet, yaz aylarında özellikle havalimanlarında yaşanan sıkıntının ardından Türkiye ve Balkan ülkelerinden işçi alımına onay vermişti.
Tasarıya göre şans kartı kişilerin diğer sosyal faktörlerinden çok meslekli yeterliliğine bakacak. AB üyesi olmayan bir ülkeden biri, yeni bir puan sisteminde en az 6 puan alırsa şans kartını alabilmeye hak kazanıyor olacak.
Tagesspiegel'in aktardığına göre, bir kişinin belirli bir mesleki yeterliliği varsa 4 puan, iyi derecede Almanca bilgisi veya en az üç yıllık ilgili mesleki deneyimi varsa da 3 puan kazanabilecek.
ALMANYA 2 MİLYON İŞÇİ ALIMI İÇİN ARANAN MESLEKLER NELER?
İş gücü ihtiyacı olan meslek grupları da ayrıca açıklandı.
İş gücü ihtiyacı olan meslek grupları arasında; hasta yaşlı ve çocuk bakımı, doktor, mühendis, yazılım uzmanı, bilim insanı, zanaatkar ve hizmet sektörü çalışanları yer alıyor.