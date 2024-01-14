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        Almanya, Kızıldeniz için AB'nin anlaşmasını istiyor

        Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Kızıldeniz'deki ticari gemilerinin korunmasına yönelik misyon konusunda Avrupa Birliği'nin (AB) anlaşmaya hızlı varmasını istiyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 22:51 Güncelleme: 14.01.2024 - 22:51
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        Almanya, Kızıldeniz için AB'nin anlaşmasını istiyor
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        Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Fransa'nın yeni Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne ile Berlin'de ortak basın toplantısı düzenledi.

        Kızıldeniz'de seyrüsefer özgürlüğüne yönelik saldırıların görüldüğünü aktaran Baerbock, Alman hükümeti için Kızıldeniz'deki askeri operasyonun merkezi öneme sahip olduğunu ifade etti.

        Baerbock, burada AB'nin rol oynamasının önemli olduğunu vurgulayarak, "(AB düzeyinde) Müzakereler tüm hızıyla devam ediyor ve hızlı bir şekilde sonuca varacağımızı umuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        ORTAK BİR MİSYON KONUSUNDA AB DÜZEYİNDE ÇABA SARF ETTİ

        Dışişleri Bakanı Baerbock, Alman hükümetinin ortak bir misyon konusunda AB düzeyinde çaba sarf ettiğini bildirdi.

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        Fransa Dışişleri Bakanı Sejourne'nin Ukrayna ziyaretine dikkati çeken Baerbock, bunun önemli bir dayanışma sinyali olduğunu söyledi.

        Almanya ve Fransa'nın Ukrayna ile omuz omuza olduğunu belirten Baerbock, Rusya'nın Ukrayna'dan geri çekileceği güne kadar bunun böyle devam edeceğini aktardı.

        İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 100 günü aşkındır devam eden saldırılarına ilişkin de Baerbock, Hamas'ın elindeki tüm esirlerin serbest bırakılması için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.

        "GAZZE'DE YAŞANAN ACILAR ÖLÇÜLEMEZ SEVİYEDE"

        Baerbock, aynı zamanda Gazze'de yaşanan acıların ölçülemez seviyede olduğuna işaret ederek Gazze'de özellikle çocukların acı çektiğini söyledi.

        Görüşmede Avrupa'daki durumu da ele aldıkları bilgisini paylaşan Baerbock, "Eğer Avrupa'da birlik olur ve tek sesle konuşursak dünyada görmezden gelinmeyiz." ifadesini kullandı.

        Fransa Dışişleri Bakanı Sejourne de Baerbock ile Ukrayna'daki durumu görüştükleri belirterek, "Ukrayna'yı gerektiği sürece desteklememiz konusunda tam bir mutabakat içindeyiz." dedi.

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        Sejourne, Kızıldeniz'deki durumun gerilimi artırma riski taşıdığını ifade ederek, bu konuda Avrupalıların tek sesle konuşmalarının önemli olduğunu kaydetti.

        İki bakan, Almanya, Fransa ve Polonya'nın oluşturduğu "Weimar Üçgeni"ni güçlendirmek istediklerini aktardı.

        Fransız Bakan, yarın Polonya'nın başkenti Varşova'da temaslarda bulunacağı bilgisini paylaştı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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