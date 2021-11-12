SON DAKİKA: Almanya Şansölyesi Merkel'in ikizi olarak biliniyor: O da emekli olacak!

Merkel'in ikizi de emekli oluyor 0:00 / 0:00

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Almanya Şansölyesi Angela Merkel’e benzerliğiyle ünlenen Ursula Wanecki, Merkel'in görevine veda etmesiyle yeni bir hayata başlayacağını söyledi.

Guardian'da yer alan habere göre, Wanecki'nin bir hayali var; o da sonunda Angela Merkel ile tanışmak ve onunla Silezya erikli kekin nasıl yapılacağı konusunda fikir alışverişinde bulunmak.

Merkel, Wanecki'yi biliyor hatta ona imzalı bir kitap yolladı. Wanecki bunu alışılmadık rolünün Merkel tarafından onaylandığını düşünüyor.

Wanecki son 16 yılda Almanya'nın önde gelen 'Merkel'i' olarak hicivli TV şovlarına, süpermarket açılışlarına, özel düğünlere ve doğum günü partilerine kadar birçok şeye katıldı.

Bunu "hobi" olarak adlandırmasına rağmen son 16 yılda onu meşgul etti ve günlük bir iş olarak sürdürdü. Aslında vergi danışma yardımcısı olan 65 yaşındaki Wanecki, Merkel görevinden ayrıldıktan sonra aynı şeyi yapmayı planlıyor.

"EN ÇOK BEKLEDİĞİM ŞEY..."

Wanecki, "En çok beklediğim şey, tekrar oje sürmek ve büyük küpeler takabilmek, Merkel'in asla yapmadığı bir şey. Ancak blazer ceketleri bıraksam da insanların bir süre daha bana 'Hallo Angie' diye bağırmayacağı anlamına gelmiyor. Bir süre halkın bilincinden kaybolmayacak." dedi.

Wanecki, Merkel'e benzerliğiyle başlayan ikinci yaşamının neredeyse hiç çaba harcamadan neredeyse tesadüfen başladığını söyledi. Gerçekten de az çok Merkel'in görüntüsü, hafifçe kambur duruşu, hatta temkinli yürüyüşü ve bazen çocuksu neşesine kadar birçok şeyi benziyor.

Bugüne kadar hiç taklit etmediğini söyleyen Wanecki, "Ama yemin ederim taklit etmeyi hiç öğrenmedim. Ben gerçekten böyleyim. Hiç çaba sarf etmem gerekmiyor, sadece biraz makyaj yaptım ve bol bir blazer ceket giydim ve kapıdan çıktığımda sadece Angela Merkel'im" ifadelerini kullandı.

"ŞOK İÇİNDE İZLİYORLAR"

Polonya'da doğan ve yıllarca Almanya'da yaşamasına rağmen güçlü bir Polonya aksanı olan Wanecki, "Bu nedenle, zorunlu olarak sessiz bir başbakanım. Limuzinle bir yere varıyorum, kırmızı halıda yürüyorum, ellerimi onun marka eşkenar dörtgen pozisyonunda tutuyorum, insanlar şok içinde izliyor. Ama ağzımı açar açmaz sır ortaya çıkıyor. Bazen Vladimir Putin ile konuşmak için çok zaman harcadığımı ve aksanının silindiği konusunda şaka yapıyordum. Bu neredeyse her zaman güldürür." dedi.

Wanecki, Ekim ayında bir uzun metrajlı filmde rol aldı, ancak ayrıntılara ilişkin bir açıklama yapmadı.