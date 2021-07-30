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Almanya, tüm tatilcilerden 1 Ağustos'tan itibaren zorunlu Covid-19 testi isteyecek

Almanya'da, 1 Ağustos'tan itibaren tatilden dönecek herkese ülkeye girişlerde Covid-19 testi şartı getirmeyi planlıyor.

Almanya tüm tatilcilerden 1 Ağustos'tan itibaren zorunlu Covid-19 testi isteyecek
Almanya, tüm tatilcilerden Covid-19 testi isteyecek
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AA

Sağlık Bakanı Jens Spahn, tatilcilere zorunlu Covid-19 testi başlatmayı planladıklarını belirterek, "Almanya'ya gelen tüm aşısız yolcular, uçak, araba veya trenle gelip gelmediklerine bakılmaksızın test yapmalıdır. Böylece riski azaltmış olacağız." dedi.

Spahn, ayrıca herkese aşı olma çağrısını yineledi.

Alman haber ajansı DPA, Bakanlar Kurulu'nun yeni seyahat önlemlerini bugün onaylamasının beklendiğini ve 1 Ağustos'tan itibaren yürürlüğe gireceğini bildirdi.

Düzenlemeye göre, Almanya'ya seyahat eden kişilerin bulundukları ülkeden ayrılmadan 72 saat öncesine kadar test yaptırmaları gerekecek.

Son 6 ay içinde aşılarının tam olduğunu veya Covid-19 geçirdiğini kanıtlayabilen yolcular önlemden muaf tutulacak.

Negatif test, aşı veya iyileşme kanıtı ibraz edemeyenlerin, on günlük bir süre boyunca kendilerini karantinaya almaları istenecek.

Ülkedeki Covid-19 salgınında son 24 saatte 2 bin 454 yeni vaka sayısı kaydedildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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