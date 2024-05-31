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        Haberler Dünya Almanya: Ukrayna, Alman silahları Kharkiv'de Rusya'ya karşı kullanabilir

        Almanya: Ukrayna, Alman silahları Kharkiv'de Rusya'ya karşı kullanabilir

        ABD Başkanı Joe Biden'ın, Ukrayna'ya ABD yapımı silahları Rusya'da kullanma izni verdiği iddiasının ardından Almanya'dan da benzer açıklama geldi. Alman Hükümet Sözcüsü, "Ukrayna son dönemde özellikle Kharkiv çevresinden saldırıya uğruyor. Bu saldırılara karşı kendini savunmaya yönelik uluslararası hukuktan doğan hakkı var" ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Reuters / Habertürk
        Giriş: 31.05.2024 - 12:44 Güncelleme: 31.05.2024 - 12:44
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        "Ukrayna, Alman silahlarını Rusya'ya karşı kullanabilir"
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        Almanya Hükümet Sözcüsü, Ukrayna'ya gönderilen Alman silahlarının Rus saldırılarına karşı kullanılmasına izin verildiğini açıkladı.

        Almanya'nın açıklaması Amerikan basınında yer alan ABD Başkanı Joe Biden'ın, bazı Amerikan silahlarının Ukrayna tarafından Rusya topraklarında kullanılmasına izin verdiği haberlerinin ardından geldi.

        "Biden, Ukrayna'ya izin verdi"
        "Biden, Ukrayna'ya izin verdi" Haberi Görüntüle

        ABD basınında çıkan haberlerde, Ukrayna'nın, Rusya'nın saldırılarını yoğunlaştırdığı Kharkiv'de savunmasını güçlendirebilmek için Beyaz Saray'dan ABD yapımı silahlarını bu bölgede kullanmak için izin istediği bildirildi. ABD Başkanı Biden, sadece Kharkiv bölgesiyle sınırlı olacak şekilde bu izni verdiği ifade edildi.

        Bu haberlerin ardından açıklama yapan Alman Hükümet Sözcüsü, "Ukrayna son dönemde özellikle Kharkiv çevresinden saldırıya uğruyor. Bu saldırılara karşı kendini savunmaya yönelik uluslararası hukuktan doğan hakkı var" ifadelerini kullandı.

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        #rusya
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