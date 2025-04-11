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        Haberler Dünya Almanya, Ukrayna'ya silah ve mühimmat yardımı yapacak | Dış Haberler

        Almanya, Ukrayna'ya silah ve mühimmat yardımı yapacak

        Almanya'nın, Rus saldırılarına karşı savunma amacıyla Ukrayna'ya büyük miktarda silah ve mühimmat yardımı yapacağı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 15:35 Güncelleme: 11.04.2025 - 15:35
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        Almanya'dan Ukrayna'ya 11 milyar avroluk destek
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        Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısı için bulunduğu Brüksel'de yaptığı açıklamada, ülkesinin Ukrayna'ya 2029'a kadar 11 milyar avronun üzerinde askeri destek sağlayacağını belirtti.

        Pistorius, "Askeri açıdan güçlü bir Ukrayna'ya ihtiyacımız var. Orta ve uzun vadede de planlama yapıyoruz. İlerleyen yıllarda daha fazla IRIS-T sistemi tedarik etmek için şu anda anlaşmaları tamamlıyoruz. Ayrıca şimdiden 1100 kara gözetleme radarının teslim edileceğini söyleyebiliriz." dedi.

        Almanya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da Ukrayna'ya 300 güdümlü füze de dahil olmak üzere 4 "IRIS-T" hava savunma sistemi, 300 keşif dronu, 120 taşınabilir hava savunma sistemi (Manpads), 25 "Marder" zırhlı piyade aracı, 15 "Leopard 1A5" tipi muharebe tankı, 14 topçu sistemi ve ilave 100 bin topçu mühimmatın bu yıl içinde teslim edilmesinin planlandığı belirtildi.

        Açıklamada, Patriot hava savunma sistemi için 30 güdümlü füzenin de sevkinin gerçekleştirildiği ifade edildi.

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