Almanya’daki ırkçı terör saldırısının kurbanı Gültekin memleketi Ağrı'da anıldı

AA

Eleşkirt Kaymakamlığının düzenlediği anma programı kapsamında, Kaymakamı Mustafa Duruk, Belediye Başkanı Ramazan Yakut, Tahir Belediye Başkanı Mahmut Kamiloğlu ve vatandaşlar Gültekin'in kabrini ziyaret ederek dua etti, mezarına karanfil bıraktı.

Amcaoğlu Bahattin Gültekin, AA muhabirine, yaşanan ırkçı saldırı nedeniyle üzgün olduklarını belirterek, "Geçen yıl bugün amcamın oğlu Gökhan'ı ırkçı saldırı sonucu öldürdüler. Ciğerimiz yandı, inşallah bir daha bu tür olaylar yaşanmaz. Acı olayın yıl dönümünde devlet büyüklerimiz buraya gelip acımıza ortak oldu. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim." dedi.

- Irkçı terör saldırısında 9 kişi hayatını kaybetmişti

Almanya'nın Frankfurt kenti yakınlarında bulunan Hanau’da 19 Şubat 2020’de ırkçı Tobias Rathjen tarafından iki nargile kafeye ve bir büfeye ırkçı saldırı düzenlenmişti.

Saldırıda Mercedes Kierpacz, Sedat Gürbüz, Gökhan Gültekin, Hamza Kurtoviç, Ferhat Ünvar, Kaloyan Velkov, Vili Viorel Paun, Said Nesar Hashemi ve Fatih Saraçoğlu hayatını kaybetmişti.

Rathjen, saldırının ardından evine dönerek annesi Gabriele Rathjen'i öldürdükten sonra intihar etmişti.