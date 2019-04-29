Başkan Ekrem İmamoğlu, seçim sonuçları ile ilgili tartışmalar sürerken, yabancı heyetleri kabul etmeye başladı. İmamoğlu, Almanya Federal Cumhuriyeti’nin önceki Cumhurbaşkanı Cristian Wulff, Büyükelçi Martin Erdmann, İstanbul Başkonsolosu Michael Reiffenstuel’den oluşan heyet ile Macar Bakan Gergely Gulyas, Macaristan’ın Türkiye Büyükelçisi Viktor Matis’i makamında ayrı ayrı kabul etti.

Habertürk'ten Mehmet Demirkaya'nın haberine göre İmamoğlu Alman heyeti Başkanlık binasının girişinde karşıladı. İBB Ziyaret Defteri’ni imzalayan, Almanya’nın önceki Cumhurbaşkanı Wulff deftere “Avrupa’nın en büyük şehri olan İstanbul’a ve size çok iyi bir gelecek diliyorum” şeklindeki dileklerini yazdı.

Cumhurbaşkanı Wulff, “Her yeni başlangıç bir sihir taşımakta ve barındırmaktadır. Konuk severliğiniz için de ayrıca teşekkür ederim” dedi.

İmamoğlu da özetle şunları söyledi:

“Avrupa’nın en büyük şehrinin belediye başkanı olarak önümüzdeki süreçte elbette ki yerel iş birliği yerel dinamiklerin bir arada iş ürettiği süreci, başta Almanya olmak üzere tüm Avrupa’yı da yaşamak ve yaşatmak isteriz. Bunda çok başarılı olacağıma inanıyorum. Bunu hem İstanbul hak ediyor hem de Türkiye’nin Avrupa ile olan ilişkileri bunu hak ediyor.”