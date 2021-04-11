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Almanya Türkiye'yi yüksek riskli bölgeler arasında gösterdi

Almanya, koronavirüs vakalarının artması sebebiyle Türkiye’yi yüksek riskli bölgeler kategorisinde gösterdi. Riskli bölge statüsünde bulunan Türkiye, yüksek riskli bölge statüsüne getirilmiş oldu.

Almanya Türkiye'yi yüksek riskli bölgeler arasında gösterdi
Genel

Koronavirüs salgınıyla mücadelede ülkeler tedbirlerini almaya devam ederken, Almanya vatandaşlarına yeni seyahat uyarılarında bulundu.

Robert Koch Enstitüsü (RKI) Türkiye için risk durumunu güncelledi. Güncel risk haritasında Türkiye ile birlikte dört ülkeyi yüksek riskli bölge olarak gösteren raporda yüksek riskli bölgeler arasında Ermenistan, Hırvatistan ve Ukrayna bulunuyor.

Almanya Dışişleri Bakanlığı’nın yeni seyahat kısıtlamalarına ilişkin yaptığı uyarı kapsamında, Robert Koch Enstitüsü’nün raporunu resmî internet sitesinde yayımladı. Raporda yüksek risk alanı olarak değerlendirilmeyen ama yeni risk kategorisinde değerlendirilen ülkeler arasında Finlandiya, Letonya, Malta, Slovakya ve İspanya’nın özellikle Extremadura özerk bölgesi var.

Artık riskli olarak değerlendirilmeyen ülkeler arasında İsrail ve Finlandiya’nın Häme bölgesi var. Sınıflandırma Federal Sağlık Bakanlığı, Federal Dışişleri Bakanlığı, Federal İçişleri Bakanlığı ve İnşaat ve Topluluk Bakanlığı tarafından ortak yapılıyor.

Türkiye'den Almanya'ya seyahat edecekler için:

  • Girişten önceki 10 gün içinde yüksek riskli bölgelerden birinde bulunan bir kişi, özellikle girişte (negatif test sonucu veya ilgili tıbbi sertifika taşımak ve sunmakla yükümlüdür.
  • Testin en erken 48 saat önce yapılması gerekir.

  • Negatif test sonucu ve ilgili tıbbi sertifika, her durumda Almanca, İngilizce veya Fransızca olarak kağıt üzerinde veya elektronik bir belgede sunulmalıdır.

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