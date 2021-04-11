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Koronavirüs salgınıyla mücadelede ülkeler tedbirlerini almaya devam ederken, Almanya vatandaşlarına yeni seyahat uyarılarında bulundu.

Robert Koch Enstitüsü (RKI) Türkiye için risk durumunu güncelledi. Güncel risk haritasında Türkiye ile birlikte dört ülkeyi yüksek riskli bölge olarak gösteren raporda yüksek riskli bölgeler arasında Ermenistan, Hırvatistan ve Ukrayna bulunuyor.

Almanya Dışişleri Bakanlığı’nın yeni seyahat kısıtlamalarına ilişkin yaptığı uyarı kapsamında, Robert Koch Enstitüsü’nün raporunu resmî internet sitesinde yayımladı. Raporda yüksek risk alanı olarak değerlendirilmeyen ama yeni risk kategorisinde değerlendirilen ülkeler arasında Finlandiya, Letonya, Malta, Slovakya ve İspanya’nın özellikle Extremadura özerk bölgesi var.

Artık riskli olarak değerlendirilmeyen ülkeler arasında İsrail ve Finlandiya’nın Häme bölgesi var. Sınıflandırma Federal Sağlık Bakanlığı, Federal Dışişleri Bakanlığı, Federal İçişleri Bakanlığı ve İnşaat ve Topluluk Bakanlığı tarafından ortak yapılıyor.

Türkiye'den Almanya'ya seyahat edecekler için: