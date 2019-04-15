Ferdi Merter’in kızı olan Almula Merter, evlat edindiği iki İngiliz kardeş ile İngiltere’de yaşamasına rağmen Türkiye’de adından söz ettirip merak edilmeye başlandı ve sosyal medya da trend oldu. Peki, Almula Merter kimdir? Almula Merter kaç yaşında ve nereli? İşte, Almula Merter'in hayatına dair detaylar...
ALMULA MERTER KİMDİR?
Tiyatro sanatçısı Ferdi Merter'in kızı olan Almula Merter, 1966 yılında Ankara‘da doğdu. Annesinin adı Cansın’dır. 1982 ile 1984 yılları arasında Hacettepe Üniversitesinde sosyoloji ve psikoloji eğitimi aldıktan sonra 1984 ile 1988 yılları arasında Ankara Devlet Konservatuarı, tiyatro bölümünü bitirdi.
Babası gibi Almula Merter, konservatuarın tiyatro bölümünden mezun olduktan sonra Devlet Tiyatrolarında oyuncu olarak çalışmaya başladı. 1990 yılında İtalya‘ya Roma’ya giderek Spazio Müzik Okulunda modern dans, sahne tasarımı, ses ve vücut dili eğitimi ve Alexander tekniği ile İngiltere‘de de oyunculuk tekniği, psikodrama eğitimi aldı. Çeşitli workshoplara katıldı. Amerika da fonetik bilimi, yaratıcı drama, modern dans, ses ve nefes teknikleri, shiatsu, reiki, alexander tekniğiyle oyunculuk ve reji eğitimi aldı.
Almula Merter, 1976 yılından beri birçok dizide rol aldı ve dublaj yaptı. Ayrıca TRT, Kanal 6 ve HBB TV de sunuculuk görevini üstlendi.
Müjdat Gezen Sanat Okulunda ve Yedi Tepe Üniversitesinde öğretim görevlisi oldu.
Yazar Eve Ensler tarafından yazılan, Türkiye’de Almula Merter’in sahneye koyduğu, Arzu Yanardağ, Berna Öztürk, Güner Özkul ve Müge Oruçkaptan‘ın oynadığı ‘Vajina Monologları‘ adlı oyununu 2003 yılında Almula Merter yönetmen olarak sahneledi.
2004 yılında, babası Ferdi Merter‘le birlikte Çığır Sahneyi, kurdu. Yurt dışında kadınlar ve özellikle Müslüman kadınlar üstüne seminerler vermektedir. 2007 yılında Bulgaristan‘da müzikal oyun sahneye koymuştur.
İyi derecede İngilizce, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca konuşmakta ve çeviri yapmakta olan Almula Merter, 2011 yılında Londra‘ya taşındı.
İş hayatına Londra’da devam eden Almula Merter, 3 Mart 2014 tarihinde üniversite yöneticisi İngiliz Robert Churm ile Londra’da Methodist Kilisesi’nde evlendi. Çift, iki İngiliz kız kardeş evlat edindi.
FİLMLERİ VE DİZİLERİ
2010 – Sevgililer Günü (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)
2009 – 40 (Yıldız) (Sinema Filmi)
2008 – Küçük Denizkızı Ponyo (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)
2008 – Boleyn Kızı (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)
2005 – Acı Hayat (TV Dizisi)
2000 – 3. Göz (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)
1997 – İlişkiler (Nihal) (TV Dizisi)
1997 – Deli Divane (Ceyda) (TV Dizisi)
1996 – Tatlı Kaçıklar (Alev) (TV Dizisi)
1995 – Çiçek Taksi (Şermin) (TV Dizisi)
1995 – Süper Yıldız (Gonca) (TV Dizisi)
1995 – Palavra Aşklar ( ) (TV Dizisi)
1992 – Kurşun Adres Sormaz (Sinema Filmi)
1989 – Şeytanın Kurbanları (TV Dizisi)
– Yurttaş Kane (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)
KİTAPLARI
2007 – İksir – Alternatif Hayat
2008 – Aslında Erkek Diye Birşey Yok
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