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Alparslan Büyük Selçuklu ne zaman başlayacak? Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm hangi gün yayınlanacak?

TRT1'in ilgiyle takip edilen dizisi Alparslan Büyük Selçuklu ile ilgili müjdeli haber geldi. Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin devamı olacak olan Alparslan Büyük Selçuklu'nun yeni sezon tarihi belli oldu. Peki Alparslan Büyük Selçuklu ne zaman başlıyor?

Alparslan Büyük Selçuklu ne zaman başlayacak? Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm hangi gün yayınlanacak?

Alparslan: Büyük Selçuklu 2. sezon için artık nefesler tutuldu. Merakla beklenen dizinin yeni sezonuna dair son durumu bir araya getirdik...

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Uyanış Büyük Selçuklu yeni sezonda "Alp Arslan" adıyla yayınlanacak.

Dizinin ilk bölümü ise 8 Kasım Salı akşamı izleyici ile bulaşacak...

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU YENİ SEZON FRAGMANI YAYINLANDI

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU YENİ SEZON OYUNCULARI KİMLER?

Alp Arslan dizisi için kesinleşen isimler arasında Sultan Alparslan rolünde Barış Arduç, Nizamülmülk rolünde Mehmet Özgür var. Barış Arduç'un partneri rolünde ise Fahriye Evcen'in yer aldığı biliniyor.

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