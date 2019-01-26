Adana'da, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına yönelik soruşturma kapsamında tahliye edilen Vakfın Kurucu Genel Başkanı Alparslan Kuytul ve Furkan Vakfı Başkanı Ali Alagöz'ün duruşma savcısının itirazı üzerine tekrar tutuklanmasına karar verildi.

Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmanın üçüncü gün oturumunda tutuklu sanıklar Veysel Dörtgöz, Alparslan Kuytul ve Ali Alagöz'ün yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verilmişti.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı adına duruşma savcısının, tahliye kararına ilişkin Adana 5. Ağır Ceza Mahkemesine itirazı üzerine, mahkeme sanıklar Alparslan Kuytul ve Ali Alagöz'ün tekrar tutuklanmasına karar verdi. Sanıklar tutuklanarak cezaevine konuldu.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına yönelik soruşturma kapsamında, vakfın kurucu başkanı tutuklu Alparslan Kuytul'un da aralarında yer aldığı 3'ü tutuklu 45 sanık hakkında, ''Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek", "özel belgede sahtecilik", "dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık", "kamu kurum ve kuruluşları ve benzeri tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "mal varlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" suçlarından 3 yıldan 21 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesince görülen ilk duruşmada tutuklu sanıklar Veysel Dörtgöz, Alparslan Kuytul ve Ali Alagöz'ün yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verilmişti.