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ALS'li hasta "gözleriyle" yazdığı kitapla kimsesiz çocuklara destek, Afrika'ya can suyu olacak

Düzce'de yaklaşık 13 yıl önce yakalandığı ALS hastalığı nedeniyle 9 yıldır yatağa bağımlı yaşayan ve sadece gözlerini kullanabilen 38 yaşındaki Özlem Özalkan, bilgisayarındaki özel program aracılığıyla yazdığı kitabın geliriyle kimsesiz çocuklara destek olmak ve daha önce sosyal medyada başlattığı kampanyayla Afrika'da açılmasını sağladığı su kuyularına yenisini eklemek istiyor.

ALS'li hasta
AA

Ellerindeki güç kaybı nedeniyle 13 yıl önce hastaneye giden Özalkan'a, ALS teşhisi konuldu. Zamanla vücudunun diğer uzuvlarını da kullanamaz hale gelen Özalkan, 15 yaşındaki kızı ile ailesinin yanına yerleşti. Durumu ağırlaşan Özalkan, çevresindekilerle sadece gözleriyle iletişim kurabilir hale geldi.

Yaklaşık 8 yıldır yaşam destek ünitelerine bağlı, sadece mamayla beslenerek hayatını sürdüren Özalkan, göz işaretleriyle yazı yazmayı sağlayan özel bilgisayar programı aracılığıyla sosyal medya üzerinden Afrika'da su kuyusu açılması için kampanya başlatarak, yardım kuruluşu aracılığıyla 8 su kuyusu açılmasını sağladı.

Özalkan'ın aynı programla yazdığı, hayatını anlatan "Bedensiz Hayat" adlı kitabı, 2 ay önce raflardaki yerini aldı.

İlk etapta 5 bin basılan ve ikinci baskısı yapılan kitapla geniş kitlelere ulaşan Özalkan'ın kitabından elde edilecek gelirin bir kısmı kimsesiz çocuklara bağışlanacak, bir kısmı da Afrika'da su kuyusu açılması için harcanacak.

- "Ablamın, her şeye rağmen hayata bağlılığı, bizi mutlu ediyor"

Kardeşi Beşir Özalkan, AA muhabirine, ablasının 3 yıldır, kitabını bitirmek için gözleriyle sürekli yazı yazdığını söyledi.

Ablasına ellerinden geldiğince destek olduklarını dile getiren Özalkan, "Projesini olgunlaştırdığını ve basım aşamasına getirdiğini geç öğrendik. Kitapta kendisinden bahsetmiş, hayatında kesitleri anlatmış, bedensiz bir hayatı anlatan ibretlik bir kitap. Kitabı ikiye ayırmış bir kısmında 'Bedensiz Hayat' dediği hayat hikayesi, bir kısmında ise 'Özlemce' dediği şiir kısmı var. Kendinden hikayelere yer vermiş, çocuğundan, ona bakan ailesinden bahsetmiş. İnsan bu kitabı okuduğunda kendisine, 'Bu dünyada neden varız?' sorusunu soruyor. Çok düşündürücü bir kitap. Duygu yüklü şiir ve konular içeren bir kitap." diye konuştu.

Özalkan, ablasının her şeye rağmen hayata bağlılığının kendilerini mutlu ettiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Bu kitap ve açtırdığı kuyular, onun hayata karşı bağlılığının bir göstergesi. Su kuyularını 'Benim içemediğim suyu en azından ihtiyacı olanlar içsin' düşüncesiyle açtırdı. Kitap ise kendisini anlatıyor. Gerçekten yaptığı her şey takdire şayan. Gözlerinin sihri var ve meyvesi; açtırdığı kuyular ve sadece gözleriyle harf harf yazdığı kitap. Tek tek harflere dokunarak 3 yıl boyunca sabırla bu kitaba emek verdi. Bu bir karıncanın sabrı gibi. İstek, azim ve sabır, hepsini barındırıyor."

Gözle yazı yazmayı sağlayan cihazın, uzun süreli kullanım sonucu işlevselliğini yitirdiğini anlatan Özaltan, ablasının, ailesiyle iletişim de kurduğu cihazın yenilenmesi için destek beklediklerini kaydetti.

Özalkan, ablasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüntülü görüşmek istediğini ifade ederek, bu isteklerinin yerine gelmesinin ablasını çok mutlu edeceğini sözlerine ekledi.

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