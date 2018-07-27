Altach - Mattersburg düellosu

Avusturya Bundesliga heyecanı devam ediyor. Altach, 28 Temmuz 2018 Cumartesi günü Mattersburg takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 18:00. Ev sahibi Altach, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Mattersburg, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 330 kodlu maçı oynayanlar; Altach galibiyet oranı 2.00, beraberlik oranı 3.00, Mattersburg galibiyet oranı 2.70. 2.5 gol altının oranı 1.55, 2.5 gol üstünün oranı 1.80. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Altach önceki hafta Sturm Graz mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Mattersburg ise Lask Linz maçında 2-1 kazandı.

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