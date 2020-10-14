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Altay Bayındır kimdir? Altay Bayındır nereli ve kaç yaşında? Altay Bayındır nerede oynuyor?

Spor dünyası hafta başından beri Marcao'nun Halil Dervişoğlu'na tokat attığı iddiasını konuşuyor. Erol Bulut'un tokat iddiasını sordum dediğini Altay Bayındır sosyal medyada merak konusu oldu. Altay Bayındır kimdir? Altay Bayındır nereli ve kaç yaşında?

Altay Bayındır kimdir? Altay Bayındır nereli ve kaç yaşında? Altay Bayındır nerede oynuyor?

Geçen Cuma günü oynanan hazırlık maçında Galatasaraylı Marcao'nun milli futbolcu Halil Dervişoğlu'na tokat attığı ve maçın bu yüzden tamamlanamadığı iddia edilmişti. Tokat krizinde adı geçen isimlerden biri de Altay Bayındır oldu. Peki, Altay Bayındır kimdir? Altay Bayındır nereli ve kaç yaşında?

ALTAY BAYINDIR KİMDİR?

Altay Bayındır 14 Nisan 1998'de Osmangazi, Bursa'da doğdu. 22 yaşında Türk kaleci olan Altay Bayındır, Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de oynuyor.

Altay Bayındır Süper Lig'deki ilk maçına 30 Kasım 2018'de Çaykur Rizespor karşısında 1-1 biten maçta çıktı.

Altyapı kariyeri

2007-2011 Bursaspor
2011-2012 Arabayatağıspor
2012-2013 Bursa Yolspor
2013-2016 MKE Ankaragücü

ALTAY BAYINDIR NEREDE OYNUYOR?

2016-2019 MKE Ankaragücü
2019- Fenerbahçe

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Altay Bayındır, Türkiye 20 yaş altı millî futbol takımı ile 2018 Toulon Tournament'a katıldı.

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