Alternatif tıp ve ilaç yapımında kullanılıyor! Çiğ tüketildiğinde zehir saçıyor!

AT KESTANESİ YENİR Mİ?

At kestanesi, insanlar için zehirli bileşenler içerir. Bu meyvelerde bulunan escin ve esculin gibi bileşikler, insanlarda zehirlenmeye neden olabilir. At kestanesinin ham formu, mide bulantısı, kusma, ishal ve diğer ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. At kestanesinden elde edilen ekstraktlar, özellikle tıbbi amaçlar için kullanılmak üzere işlenir. Bu işlenmiş ürünler, dolaşım sorunları ve diğer sağlık koşulları için kullanılır. Ancak, bu işlenmiş ürünlerin de doğru dozajda ve doktor gözetiminde kullanılması gerekir.