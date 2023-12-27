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        Haberler Yaşam Alternatif tıp ve ilaç yapımında kullanılıyor! Çiğ tüketildiğinde zehir saçıyor!

        Alternatif tıp ve ilaç yapımında kullanılıyor! Çiğ tüketildiğinde zehir saçıyor!

        Kış aylarının en sevilen yiyeceklerinden biri olan kestane tezgahlarda yerini aldı fakat zabıtalar tarafından tezgahlarda hayvan yemi olarak kullanılan Çin kestaneleri bir diğer adıyla at kestaneleri yakalandı. İzmir'de bir pazarcının sattığı at kestanesi sonrası uyarılar peş peşe geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.12.2023 - 10:25 Güncelleme: 27.12.2023 - 10:25
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        Kış aylarında en çok tüketilen kestaneyi bu sene bulmak zor. Ortaya çıkan haberlere göre pazar tezgahlarında hayvan yemi olarak ithal edilen Çin bir diğer adıyla at kestaneleri yer alıyor. Yerli kestanelerden ayırt edilmesi zor olan ve insan sağlığına zararlı olduğu tespit edilen Çin kestaneleri için Esenler Belediyesi Zabıta ekipleri halk pazarında denetleme yaptı.

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        İnsanlar ve evcil hayvanların tüketmesi önerilmeyen ve zehirleme riski ortaya çıkaran at kestanelerinin aslında başka faydaları vardır. Tüketilmesi uygun olmayan at kestaneleri, cilde, saça, ağrıya iyi gelebilir.

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        AT KESTANESİ NEYE İYİ GELİR?

        • Venöz Yetersizliği Tedavisi: At kestanesinin en bilinen faydası, kronik venöz yetersizlik (CVI) tedavisinde etkili olmasıdır. Bu durum, bacaklardaki damarların kanı yeterince pompalayamaması sonucu oluşur ve at kestanesi, bu durumun yol açtığı ağrı, şişlik ve kaşıntıyı azaltabilir.
        • Varislerin Hafifletilmesi: At kestanesi, varislerin neden olduğu ağrı ve rahatsızlığı hafifletebilir. Anti-inflamatuar özellikleri, varisli damarların yol açtığı şişlik ve ağrıyı azaltmaya yardımcı olur.
        • Anti-inflamatuar Özellikler: At kestanesi, güçlü anti-inflamatuar etkilere sahiptir, bu da eklem ağrıları ve artrit gibi inflamasyonla ilişkili durumların hafifletilmesinde yardımcı olabilir.
        • Damar Sağlığını İyileştirme: At kestanesinin aktif bileşeni olan escin, damar duvarlarını güçlendirmeye ve elastikiyetlerini artırmaya yardımcı olur. Bu, damar sağlığının genel olarak iyileştirilmesine katkıda bulunur.
        • Hemoroid Tedavisi: At kestanesi, hemoroidlerin tedavisinde de kullanılabilir. Hemoroid belirtileri olan ağrı, kaşıntı ve şişliklerin azaltılmasında etkili olabilir.
        • Cilt Sağlığını İyileştirir: At kestanesi, cilt üzerindeki küçük yaraların iyileşmesine yardımcı olabilir ve cilt sağlığını genel olarak iyileştirir.
        • Antioksidan Etkiler: At kestanesi, serbest radikallerle savaşarak hücre hasarını önlemeye yardımcı olan antioksidanlar içerir.
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        AT KESTANESİ YENİR Mİ?

        At kestanesi, insanlar için zehirli bileşenler içerir. Bu meyvelerde bulunan escin ve esculin gibi bileşikler, insanlarda zehirlenmeye neden olabilir. At kestanesinin ham formu, mide bulantısı, kusma, ishal ve diğer ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. At kestanesinden elde edilen ekstraktlar, özellikle tıbbi amaçlar için kullanılmak üzere işlenir. Bu işlenmiş ürünler, dolaşım sorunları ve diğer sağlık koşulları için kullanılır. Ancak, bu işlenmiş ürünlerin de doğru dozajda ve doktor gözetiminde kullanılması gerekir.

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        AT KESTANESİ ZARARLARI

        • Ham at kestanesi tüketimi insanlar için toksiktir. İçerdiği esculin ve diğer toksik bileşikler, ciddi zehirlenmelere yol açabilir. Bu nedenle, ham at kestanesi kesinlikle yenmemelidir.
        • At kestanesi ekstraktları, özellikle yüksek dozlarda alındığında mide bulantısı, kusma, ishal, baş ağrısı ve baş dönmesi gibi yan etkilere neden olabilir.
        • Topikal olarak uygulandığında ciltte tahriş ve kaşıntıya yol açabilir.
        • At kestanesi, özellikle kan sulandırıcı ve antiplatelet ilaçlarla etkileşime girebilir. Bu durum kanama riskini artırabilir.
        • Diyabet ilaçları, kan basıncı ilaçları ve diğer bazı ilaçlarla da etkileşebilir.
        • At kestanesi, hamilelik ve emzirme döneminde güvenli olarak kabul edilmez. Bu dönemlerde kullanımından kaçınılmalıdır.
        • At kestanesi bazı durumlarda alerjik reaksiyonlara neden olabilmektedir. Alerjik reaksiyonlar, cilt döküntüsünden nefes alma güçlüğüne kadar değişebilir.
        • At kestanesi içeren ürünlerin dozajı dikkatli bir şekilde kontrol edilmelidir. Aşırı doz, ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir.

        Oluşabilecek olumsuz durumların önüne geçmek amacıyla, doktorunuzdan bilgi almadan burada yazılanları uygulamayınız. Metinde yer alanlar doktor reçetesi değil; tavsiye niteliğinde bilgilerdir.

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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