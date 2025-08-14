Habertürk
        ALTIN FİYATLARI 15 AĞUSTOS! Altın yükseldi! bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, yarım, ons, çeyrek altın ve gram altın ne kadar?

        Canlı altın fiyatları: 15 Ağustos bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, yarım, ons, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Canlı altın fiyatları haftanın son işlem gününde merak ediliyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın altın ithalatına gümrük vergisi uygulanmayacağını bildirmesinin ardından altında hareketlilik başladı. Trump'ın tarifeler konusundaki aldığı kararların küresel büyüme ve enflasyon üzerindeki etkilerine ilişkin belirsizlikler nedeniyle altın fiyatlarında yükselişler görülüyor. Güne yükselişle başlayan ons altın 3360 dolar seviyesinde. Peki 15 Ağustos bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, yarım, ons, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte, canlı altın fiyatları alış-satış rakamları...

        Giriş: 14.08.2025 - 07:14 Güncelleme: 15.08.2025 - 00:09
        1

        Altın fiyatları yeni güne yükselişle başladı. Kapaliçarşı canlı altın fiyatları grafiği güncellenerek duyuruluyor. Yaşanan değer artışıyla birlikte yatırım yapmak ya da hediyelik takı almak isteyenler güncel altın fiyatları alış - satış tablosunu inceliyor. Özellikle "15 Ağustos bugün gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorusu en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın altın ithalatına gümrük vergisi uygulanmayacağını bildirmesinin ardından altında hareketlilik sürüyor. İşte 15 Ağustos canlı altın fiyatları son durum

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 4.375,9480

        Satış: 4.376,4590

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 3.354,87

        Satış: 3.355,45

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 71.082,00

        Satış: 71.609,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 28.004,6300

        Satış: 28.532,5400

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.398,66

        Satış: 3.362,37

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 7.000,1700

        Satış: 7.154,0500

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 29.093,79

        Satış: 29.820,26

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 13.954,63

        Satış: 14.306,21

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.996,33

        Satış: 4.201,61

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 28.538,00

        Satış: 28.688,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 27.996,74

        Satış: 28.524,93

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

