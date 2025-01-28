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        Haberler Bilgi Ekonomi Altın fiyatları alış-satış tablosu 28 Ocak 2025: Canlı altın fiyatları ile Bugün çeyrek, gram, Cumhuriyet, tam, yarım altın ne kadar?

        Altın düşüş eğiliminde! 28 Ocak 2025 altın fiyatlarında son durum

        Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'a ilişkin söylemleri ve ABD'nin önemli ticaret ortaklarının yanı sıra Kolombiya'ya da ilave gümrük vergisi uygulayabileceğine yönelik açıklamalarının etkisiyle karışık bir seyir öne çıkarken, gözler bu hafta ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankasının (ECB) açıklayacağı faiz kararlarına çevrildi. Peki, altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, 28 Ocak 2025 güncel altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.01.2025 - 07:17 Güncelleme: 28.01.2025 - 07:17
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        Varlık fiyatlarında, ABD'de başkanlık koltuğuna oturan Donald Trump'ın ticari tarife söylemlerinin tesirlerine yönelik belirsizlikler etkili olmaya devam ederken, yeni ABD yönetiminin dış politikada attığı adımlar da yakından takip ediliyor. Analistler, tarifelerin küresel bir ticaret savaşını tetiklemesinden ve enflasyonist baskıları artırmasından endişe edildiğini aktararak, çarşamba günü düzenlenecek para politikası toplantısında faiz oranlarını sabit tutmasına kesin gözüyle bakılan ABD Merkez Bankasının (Fed) gevşeme konusunda daha temkinli olmasının beklendiğini ifade etti. Peki, tüm bu gelişmeler altın fiyatlarına nasıl etki etti? İşte, 28 Ocak altın fiyatları...

        2

        ALTIN DÜŞÜŞ EĞİLİMİNDE!

        Gram altın dün 3.164 TL iken bugün 3.149 TL'den işlem görüyor. Çeyrek altın da 5.064 TL'den 5.039 TL olarak güncellendi.

        CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 3.149,3120

        Satış: 3.149,6570

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.739,31

        Satış: 2.739,69

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 5.038,6000

        Satış: 5.149,3100

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 20.155,6200

        Satış: 20.535,0400

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 20.455,00

        Satış: 20.640,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 10.044,38

        Satış: 10.297,45

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 20.151,74

        Satış: 20.531,91

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 20.915,65

        Satış: 21.440,83

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.702,29

        Satış: 2.557,91

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.861,72

        Satış: 3.022,72

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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