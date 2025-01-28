Varlık fiyatlarında, ABD'de başkanlık koltuğuna oturan Donald Trump'ın ticari tarife söylemlerinin tesirlerine yönelik belirsizlikler etkili olmaya devam ederken, yeni ABD yönetiminin dış politikada attığı adımlar da yakından takip ediliyor. Analistler, tarifelerin küresel bir ticaret savaşını tetiklemesinden ve enflasyonist baskıları artırmasından endişe edildiğini aktararak, çarşamba günü düzenlenecek para politikası toplantısında faiz oranlarını sabit tutmasına kesin gözüyle bakılan ABD Merkez Bankasının (Fed) gevşeme konusunda daha temkinli olmasının beklendiğini ifade etti. Peki, tüm bu gelişmeler altın fiyatlarına nasıl etki etti? İşte, 28 Ocak altın fiyatları...