Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı! 25 Mart 2024 Pazartesi güncel altın fiyatları
Altın fiyatları son dakika canlı alış-satış rakamları tablosu yakından takip ediliyor. Fed ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararlarından etkilenen altın fiyatları son haftalardaki dalgalı seyrini sürdürüyor. Cuma gününü düşüşle kapatan altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı. 25 Mart Pazartesi bugün gram altın fiyatı 2 bin 240 liradan alıcı buluyor. İşte, 25 Mart 2024 canlı altın fiyatları ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...
Geçen hafta önemli merkez bankalarının para politikası kararları takip edilirken, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini sabit bırakmasına karşın İsviçre Merkez Bankasının gelişmiş ülke merkez bankaları arasında ilk faiz indirimine gitmesi varlık fiyatları üzerinde etkili oldu.
Söz konusu gelişme, Fed'in diğer gelişmiş ülke merkez bankalarından daha sonra faiz indirimlerine başlayabileceği ihtimalini ortaya çıkarırken, bu durum doların diğer para birimleri karşısında değer kazanmasına neden oldu.
Analistler, yeni haftada yoğun veri gündemiyle birlikte Fed yetkililerinin açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini kaydederek, özellikle büyüme verileri ve Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı kişisel tüketim harcamalarının Fed'in gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin sinyal verebileceğini söyledi.
Bugün yurt içinde iş gücü istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de inşaat izinleri ve yeni konut satışları verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, altının ons fiyatında 2 bin 150 ve 2 bin 120 dolar seviyelerinin destek, 2 bin 190 ve 2 bin 220 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 25 Mart 2024 altın fiyatları alış-satış rakamları tablosu haberimizde...
ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR!
Bir önceki kapanışı 2 bin 225 TL'den yapan gram altın bugün 2 bin 249 TL'ye kadar yükseldi. Çeyrek altın ise 3 bin 639 TL'den kapanış yaparken; şu anda 3 bin 677 TL'den alıcı buluyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.248,67
Satış: 2.249,01
ONS ALTIN FİYATI
Alış: 2.172,45
Satış: 2.172,78
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3.597,73
Satış: 3.677,02
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 14.390,92
Satış: 14.663,11
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 7.172,98
Satış: 7.354,05
ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 14.390,92
Satış: 14.663,11
ATA ALTINI FİYATI
Alış: 16.047,95
Satış: 16.458,15
14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
Alış: 1.299,19
Satış: 1.714,66
22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
Alış: 2.207,76
Satış: 2.332,18