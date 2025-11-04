Altın fiyatları dalgalı seyrediyor! Bugün Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?
Altın fiyatları 4 Kasım Salı günü en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Altın, Çin'in bazı perakendeciler için uzun süredir uyguladığı vergi iadesi sistemini sona erdirmesinin ardından ons başına 4 bin doların altına düştükten sonra sabah saatlerinde tekrar 4 bin doların üzerine çıktı. An itibarıyla altının onsu 4 bin 4 dolardan işlem görürken, gram altın 5 bin 428 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL? İşte 4 Kasım 2025 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu!
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 5.428,39
Satış: 5.429,13
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.000,87
Satış: 4.004,96
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 8.687,5700
Satış: 8.878,8500
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 34.752,6100
Satış: 35.409,2500
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 36.171,00
Satış: 36.431,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 17.316,55
Satış: 17.753,25
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 34.741,67
Satış: 35.397,92
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 36.807,30
Satış: 37.746,09
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.055,99
Satış: 4.135,17
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 5.061,96
Satış: 5.293,44
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 90.084,00
Satış: 90.928,00