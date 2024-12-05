Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARI CANLI ALIŞ VE SATIŞ RAKAMLARI: 5 Aralık 2024 Perşembe bugün gram altın, tam, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

        Altın fiyatları canlı alış ve satış rakamları: 5 Aralık 2024 Perşembe bugün gram, tam, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri ile takip ediliyor. Aralık ayının ilk gününe göre gram altın -2,57 TL düşerek yüzde -0,09 değer kaybetmişti. Haftanın dördüncü günü itibarı ile altın fiyatları tekrardan düşüşe geçti. Yatırımcılar için "Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL oldu?" sorusuna yanıtını haberimizde bir araya getirdik. İşte, 5 Aralık 2024 gram, tam, ata, yarım, cumhuriyet, çeyrek altın fiyatları ile canlı altın fiyatları son durum

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.12.2024 - 07:20 Güncelleme: 05.12.2024 - 19:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Altın fiyatları, ons altın ve dolar kurunda yaşanan son dakika gelişmelerinden doğrudan etkileniyor. Son işlem gününde yükselişe geçten gram altın fiyatı 5 Aralık Perşembe gününde 2 bin 958 lira seviyesinden alıcı buluyor. Yatırım ve birikim yapmayı düşünenler için güncel altın fiyatları alış-satış tablosunu haberimizde derledik. İşte, 5 Aralık 2024 bugün canlı çeyrek altın, gram altın fiyatları...

        2

        ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

        5 Aralık Perşembe günü gram altın 2 bin 959 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 734 liradan alıcı buluyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.959,3710

        Satış: 2.959,3240

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış:2.649,2000

        Satış: 2.649,5800

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 4.733,8800

        Satış: 4.838,0400

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 18.936,2500

        Satış: 19.293,7100

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 19.636,00

        Satış: 19.821,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 19.967,32

        Satış: 20.469,05

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.747,63

        Satış: 2.902,33

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.632,08

        Satış: 2.475,54

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11
        12
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hama: Savaşın kaderini belirleyen cephe
        Hama: Savaşın kaderini belirleyen cephe
        Rusya ile Kuzey Kore arasında anlaşma
        Rusya ile Kuzey Kore arasında anlaşma
        Fransa Başbakanı Barnier istifa etti
        Fransa Başbakanı Barnier istifa etti
        Gizem'in ölümünde dikkat çeken ifade: Cam yansıma yaptı!
        Gizem'in ölümünde dikkat çeken ifade: Cam yansıma yaptı!
        Avrupa bu rüzgara dayanır mı?
        Avrupa bu rüzgara dayanır mı?
        "Esnaftan konum vergisi" iddiası: Kimler düzenleme kapsamına girdi?
        "Esnaftan konum vergisi" iddiası: Kimler düzenleme kapsamına girdi?
        Hakimden katile tokat gibi cevap!
        Hakimden katile tokat gibi cevap!
        Türkiye kripto para sahipliğinde dünya şampiyonu
        Türkiye kripto para sahipliğinde dünya şampiyonu
        Muhalifler Hama kent merkezine girdi
        Muhalifler Hama kent merkezine girdi
        Beşiktaş'ın derbi 11'i netleşiyor
        Beşiktaş'ın derbi 11'i netleşiyor
        Irak,Türkiye’den alımları durdurdu: Yumurta fiyatı düşer mi?
        Irak,Türkiye’den alımları durdurdu: Yumurta fiyatı düşer mi?
        Otomobil şirketleri ne kadar kazandırdı?
        Otomobil şirketleri ne kadar kazandırdı?
        F.Bahçe'den Firmino bombası!
        F.Bahçe'den Firmino bombası!
        "Evli - çocuklu - mutlu" imajı çizdi
        "Evli - çocuklu - mutlu" imajı çizdi
        Gözlerinize güveniyorsanız bu test size göre!
        Gözlerinize güveniyorsanız bu test size göre!
        Savunmada kurgu değişiyor!
        Savunmada kurgu değişiyor!
        Yılmaz'dan asgari ücret ve emekli maaşı açıklaması
        Yılmaz'dan asgari ücret ve emekli maaşı açıklaması
        Icardi'nin ses kaydı sızdırıldı
        Icardi'nin ses kaydı sızdırıldı
        TIMSS 2023’te Türkiye sıralamasını yükseltti
        TIMSS 2023’te Türkiye sıralamasını yükseltti
        "Kapadokya'nın atmosferi ruhumu okşadı"
        "Kapadokya'nın atmosferi ruhumu okşadı"