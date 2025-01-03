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        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP 3 OCAK 2025: Altın fiyatlarında hızlı yükseliş! Bugün 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatlarında hızlı yükseliş! Bugün Cumhuriyet, ons, tam, yarım çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

        Altın fiyatları 3 Ocak Cuma verileri araştırılıyor. Gözde yatırım araçlarından olan altın fiyatları yeni yılda yükseliş grafiği sergilemeye devam ediyor. Fed'in 2025'te iki faiz indirimi yapacağına dair beklentilere rağmen altın güçleniyor. Gram altın güne 3021 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3012 lira, en yüksek de 3032 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3030 liradan işlem görüyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte, 3 Ocak 2025 Altın fiyatları alış-satış tablosu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.01.2025 - 07:32 Güncelleme: 03.01.2025 - 07:32
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        1

        Altın fiyatları alış-satış rakamları ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından merak edilip araştırılıyor. Küresel piyasalar tatil modundan çıktı ve işlemler hız kazandı. Yılbaşının geçmesiyle birlikte piyasalarda hareketlilik başladı. Altın fiyatları da hareketlilikten pozitif etkilendi. Fed'in 2025'te iki defa faiz indirimi yapacağına dair beklentilere rağmen altın fiyatları güçleniyor. Peki, bugün çeyrek altın fiyatı ne kadar, gram altın fiyatı kaç TL? İşte 3 Ocak 2025 Cumhuriyet, ons, tam, yarım çeyrek ve gram altın fiyatları canlı takip ekranı…

        2

        ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

        Gram altın güne 3021 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3012 lira, en yüksek de 3032 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3030 liradan işlem görüyor.

        Çeyrek altın ise 4954 liradan alıcı buluyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 3.030,1090

        Satış: 3.030,5190

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.662,0900

        Satış: 2.662,6100

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 4.848,2500

        Satış: 4.954,9500

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 19.392,4800

        Satış: 19.757,6500

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 19.651,00

        Satış: 20.042,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 9.663,68

        Satış: 9.907,00

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 19.387,96

        Satış: 19.753,41

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 20.031,95

        Satış: 20.541,19

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.648,67

        Satış: 2.497,53

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.774,59

        Satış: 2.934,47

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 48.975,00

        Satış: 49.867,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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