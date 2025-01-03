Altın fiyatlarında hızlı yükseliş! Bugün Cumhuriyet, ons, tam, yarım çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?
Altın fiyatları 3 Ocak Cuma verileri araştırılıyor. Gözde yatırım araçlarından olan altın fiyatları yeni yılda yükseliş grafiği sergilemeye devam ediyor. Fed'in 2025'te iki faiz indirimi yapacağına dair beklentilere rağmen altın güçleniyor. Gram altın güne 3021 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3012 lira, en yüksek de 3032 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3030 liradan işlem görüyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte, 3 Ocak 2025 Altın fiyatları alış-satış tablosu…
Altın fiyatları alış-satış rakamları ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından merak edilip araştırılıyor. Küresel piyasalar tatil modundan çıktı ve işlemler hız kazandı. Yılbaşının geçmesiyle birlikte piyasalarda hareketlilik başladı. Altın fiyatları da hareketlilikten pozitif etkilendi. Fed'in 2025'te iki defa faiz indirimi yapacağına dair beklentilere rağmen altın fiyatları güçleniyor. Peki, bugün çeyrek altın fiyatı ne kadar, gram altın fiyatı kaç TL? İşte 3 Ocak 2025 Cumhuriyet, ons, tam, yarım çeyrek ve gram altın fiyatları canlı takip ekranı…
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
Gram altın güne 3021 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3012 lira, en yüksek de 3032 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3030 liradan işlem görüyor.
Çeyrek altın ise 4954 liradan alıcı buluyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 3.030,1090
Satış: 3.030,5190
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.662,0900
Satış: 2.662,6100
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.848,2500
Satış: 4.954,9500
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 19.392,4800
Satış: 19.757,6500
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 19.651,00
Satış: 20.042,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 9.663,68
Satış: 9.907,00
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 19.387,96
Satış: 19.753,41
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 20.031,95
Satış: 20.541,19
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.648,67
Satış: 2.497,53
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.774,59
Satış: 2.934,47
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 48.975,00
Satış: 49.867,00