ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Ons altın güne 3 bin 398 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3 bin 385 dolar, en yüksek de 3 bin 402 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 3 bin 391 dolardan alıcı buluyor.

Gram altın ise güne 4 bin 410 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 398 lira, en yüksek de 4 bin 420 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 404 liradan alıcı buluyor.

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