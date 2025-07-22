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        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI 22 TEMMUZ 2025 | Altın rekor seviyelerde! Bugün Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları rekor seviyelerde! Bugün Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları 22 Temmuz Salı verileri alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Düğün ve nişan gibi organizasyonlarda takı takacaklar canlı ve anlık rakamları merak ediyor. Altın, zayıf dolar ve tahvil getirilerinin cazibesini artırmasıyla son bir ayın en yüksek seviyesinde işlem görüyor. Güncel verilere göre, güne 4 bin 410 liradan başlayan gram altın, şu sıralar 4 bin 404 liradan alıcı buluyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 22 Temmuz 2025 altın fiyatları canlı takip ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.07.2025 - 07:53 Güncelleme: 22.07.2025 - 07:53
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        1

        Canlı altın fiyatları 22 Temmuz 2025 alış-satış tablosu ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından en çok araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Altın fiyatları, zayıf ABD doları ve düşük Hazine tahvili getirilerinin desteğiyle bir aydan uzun süredir en yüksek seviyesine çıktı. Güncel verilere göre, güne 3398 dolardan başlayan ons altın, şu sıralar 3 bin 391 dolardan alıcı buluyor. Çeyrek altın üse 7 bin 200 lira seviyesinde. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 22 Temmuz 2025 altın fiyatları alış-satış grafiği...

        2

        ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

        Ons altın güne 3 bin 398 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3 bin 385 dolar, en yüksek de 3 bin 402 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 3 bin 391 dolardan alıcı buluyor.

        Gram altın ise güne 4 bin 410 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 398 lira, en yüksek de 4 bin 420 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 404 liradan alıcı buluyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 4.403,9040

        Satış: 4.404,3330

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 3.390,99

        Satış: 3.391,75

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 7.046,0400

        Satış: 7.200,9600

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 28.184,1500

        Satış: 28.715,7400

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 28.411,00

        Satış: 28.655,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 14.047,02

        Satış: 14.400,74

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 28.182,11

        Satış: 28.713,40

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 28.878,31

        Satış: 29.606,76

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.387,72

        Satış: 3.359,04

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.975,55

        Satış: 4.193,60

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 70.765,00

        Satış: 71.526,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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