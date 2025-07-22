Altın fiyatları rekor seviyelerde! Bugün Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları 22 Temmuz Salı verileri alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Düğün ve nişan gibi organizasyonlarda takı takacaklar canlı ve anlık rakamları merak ediyor. Altın, zayıf dolar ve tahvil getirilerinin cazibesini artırmasıyla son bir ayın en yüksek seviyesinde işlem görüyor. Güncel verilere göre, güne 4 bin 410 liradan başlayan gram altın, şu sıralar 4 bin 404 liradan alıcı buluyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 22 Temmuz 2025 altın fiyatları canlı takip ekranı...
Canlı altın fiyatları 22 Temmuz 2025 alış-satış tablosu ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından en çok araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Altın fiyatları, zayıf ABD doları ve düşük Hazine tahvili getirilerinin desteğiyle bir aydan uzun süredir en yüksek seviyesine çıktı. Güncel verilere göre, güne 3398 dolardan başlayan ons altın, şu sıralar 3 bin 391 dolardan alıcı buluyor. Çeyrek altın üse 7 bin 200 lira seviyesinde. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 22 Temmuz 2025 altın fiyatları alış-satış grafiği...
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
Ons altın güne 3 bin 398 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3 bin 385 dolar, en yüksek de 3 bin 402 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 3 bin 391 dolardan alıcı buluyor.
Gram altın ise güne 4 bin 410 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 398 lira, en yüksek de 4 bin 420 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 404 liradan alıcı buluyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.403,9040
Satış: 4.404,3330
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 3.390,99
Satış: 3.391,75
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 7.046,0400
Satış: 7.200,9600
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 28.184,1500
Satış: 28.715,7400
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 28.411,00
Satış: 28.655,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 14.047,02
Satış: 14.400,74
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 28.182,11
Satış: 28.713,40
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 28.878,31
Satış: 29.606,76
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.387,72
Satış: 3.359,04
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.975,55
Satış: 4.193,60
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 70.765,00
Satış: 71.526,00