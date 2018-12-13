Altın fiyatları son dakika! 13 Aralık çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar? Güncel altın fiyatları

Altın fiyatları haftaya başladığı yükseliş trendini dalgalı seyirde sürdürüyor. Altın uzmanları, 1.250 doları test eden altının ons fiyatının ticaret savaşı endişelerinin azalmasının ardından gerilediğini belirtiyor. Çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altın fiyatları bugün ne kadar? İşte güncel altın fiyatları