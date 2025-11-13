Altın fiyatları yükselişte! Bugün 14-22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?
Altın fiyatları 13 Kasım Perşembe günü alım-satım yapacaklar tarafından yakından takip ediliyor. ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği törende, ABD'de federal hükümete ocak ayı sonuna kadar finansman sağlanmasını öngören bütçe tasarısına imza attı. Böylelikle ülke tarihinin en uzun süreli kapanması 43. gününde sona erdi. Bu gelişme sonrası altın fiyatları yükselişe geçti. Haftanın dördüncü işlem gününde saat 15.25 itibarıyla ons altın 4.233 dolardan işlem görürken, gram altın 5.700 TL'nin üzerinde seyrediyor. Peki, bugün 14-22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte, 13 Kasım 2025 canlı altın fiyatları!
ABD Başkanı Donald Trump, Kongre'de kabul edilen federal hükümetin yeniden açılmasına yönelik geçici bütçe tasarısını imzaladı. Trump'ın geçici bütçeyi onaylamasının ardından ülke tarihinin en uzun süreli kapanması sona erdi. Bu gelişme sonrası güvenli liman altına olan talep arttı. Ons altın saat 15.25 itibarıyla 4 bin 233 dolardan işlem görüyor. Yurt içinde gram altın fiyatı ise serbest piyasada 5 bin 751 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün 14-22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar? İşte, 13 Kasım 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu!
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 5.751,0980
Satış: 5.751,8040
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.233,08
Satış: 4.233,75
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 9.201,7600
Satış: 9.404,2000
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 36.807,0300
Satış: 37.501,7600
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 38.557,00
Satış: 38.807,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 18.335,06
Satış: 18.797,32
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 36.785,08
Satış: 37.479,67
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 39.132,34
Satış: 40.128,69
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.261,85
Satış: 4.369,76
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 5.396,18
Satış: 5.635,99
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 96.043,00
Satış: 96.799,00