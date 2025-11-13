Habertürk
        ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA 13 KASIM: Altın yükselişte! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar?

        Altın fiyatları yükselişte! Bugün 14-22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

        Altın fiyatları 13 Kasım Perşembe günü alım-satım yapacaklar tarafından yakından takip ediliyor. ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği törende, ABD'de federal hükümete ocak ayı sonuna kadar finansman sağlanmasını öngören bütçe tasarısına imza attı. Böylelikle ülke tarihinin en uzun süreli kapanması 43. gününde sona erdi. Bu gelişme sonrası altın fiyatları yükselişe geçti. Haftanın dördüncü işlem gününde saat 15.25 itibarıyla ons altın 4.233 dolardan işlem görürken, gram altın 5.700 TL'nin üzerinde seyrediyor. Peki, bugün 14-22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte, 13 Kasım 2025 canlı altın fiyatları!

        Giriş: 13.11.2025 - 21:37 Güncelleme: 13.11.2025 - 21:37
        1

        ABD Başkanı Donald Trump, Kongre'de kabul edilen federal hükümetin yeniden açılmasına yönelik geçici bütçe tasarısını imzaladı. Trump'ın geçici bütçeyi onaylamasının ardından ülke tarihinin en uzun süreli kapanması sona erdi. Bu gelişme sonrası güvenli liman altına olan talep arttı. Ons altın saat 15.25 itibarıyla 4 bin 233 dolardan işlem görüyor. Yurt içinde gram altın fiyatı ise serbest piyasada 5 bin 751 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün 14-22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar? İşte, 13 Kasım 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu!

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 5.751,0980

        Satış: 5.751,8040

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 4.233,08

        Satış: 4.233,75

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 9.201,7600

        Satış: 9.404,2000

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 36.807,0300

        Satış: 37.501,7600

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 38.557,00

        Satış: 38.807,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 18.335,06

        Satış: 18.797,32

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 36.785,08

        Satış: 37.479,67

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 39.132,34

        Satış: 40.128,69

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.261,85

        Satış: 4.369,76

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 5.396,18

        Satış: 5.635,99

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 96.043,00

        Satış: 96.799,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
