Altın fiyatları son dakika! 2 Ocak altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın fiyatları 2019

Altın fiyatları yeni yılın ilk haftasında ne kadar oldu? Yeni yıla yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,37 değer kazancıyla 218,9 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altın fiyatları ne kadar? İşte 2 Ocak güncel altın fiyatları