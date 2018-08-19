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Altın fiyatları son dönemin en çok konuşulan yatırım aracı olarak çıkıyor. Döviz kurlarındaki hareketlilik altın fiyatlarını da etkiliyor. Bu haftayı 228,8 lira seviyesinden tamamlayan gram altın, bu hafta yüzde 8,4 değer kaybederek yatırımcısını üzerken yıl başından bu yana ise yatırımcısına yüzde 44 getiri sağladı. 19 Ağustos güncel altın fiyatları haberimizde...