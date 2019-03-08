Altın fiyatları SON DAKİKA! Çeyrek altın gram altın fiyatları yükseldi! 8 Mart güncel altın fiyatları

Altın fiyatları öğle saatlerinde vatandaşların merak konusu oldu. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 371 lira, Cumhuriyet altını 1.5171 liradan satılıyor. Öte yandan Altın uzmanları, bugün yurt içinde veri akışının sakin olduğunu, yurt dışında ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin takip edileceğini söyledi. Peki, çeyrek altın, gram altın ve cumhuriyet altın fiyatı ne kadaR? İşte 8 Mart güncel altın fiyatları...