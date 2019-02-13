Altın fiyatları SON DAKİKA! Çeyrek altın ve gram altının fiyatı! 13 Şubat altın

Altın fiyatları en sık araştırılan kelime başlıklarından biri. Vatandaşların sıklıkla merak ettiği altın fiyatlarıyla ilgili finans uzmanları, dolar/TL ve altının gram fiyatındaki yükselişlerde etkili olduğunu belirterek, teknik açıdan gram altında 220 liranın destek, 223 liranın ise direnç konumunda olduğunu söyledi. Peki, çeyrek altın fiyatı ve altının gram fiyatı ne kadar? İşte 13 Şubat güncel altın fiyatları