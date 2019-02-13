Altın fiyatları SON DAKİKA! Çeyrek altın ve gram altının fiyatı! 13 Şubat altın

Giriş: 13.02.2019 - 13:35 | Güncelleme:  

Altın fiyatları en sık araştırılan kelime başlıklarından biri. Vatandaşların sıklıkla merak ettiği altın fiyatlarıyla ilgili finans uzmanları, dolar/TL ve altının gram fiyatındaki yükselişlerde etkili olduğunu belirterek, teknik açıdan gram altında 220 liranın destek, 223 liranın ise direnç konumunda olduğunu söyledi. Peki, çeyrek altın fiyatı ve altının gram fiyatı ne kadar? İşte 13 Şubat güncel altın fiyatları

  • 1Altın fiyatları SON DAKİKA! Çeyrek altın ve gram altının fiyatı! 13 Şubat altın
    1|8

    Altın fiyatları ne kadar oldu? Bugüne yatay başlayan altının gram fiyatı, saat 10.05 itibarıyla yine 221,3 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 364 lira, Cumhuriyet altını 1.485 liradan satılıyor. Vatandaşlar çeyrek altın fiyatı ve altının gram fiyatı ne kadar? şeklindeki sorulara cevap arıyor. İşte 13 Şubat canlı altın fiyatları...

  • 2Altın fiyatları SON DAKİKA! Çeyrek altın ve gram altının fiyatı! 13 Şubat altın
    2|8

    GRAM ALTIN FİYATI

    221,57

    221,71

  • 3Altın fiyatları SON DAKİKA! Çeyrek altın ve gram altının fiyatı! 13 Şubat altın
    3|8

    SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

    221,89

    221,94

  • 4Altın fiyatları SON DAKİKA! Çeyrek altın ve gram altının fiyatı! 13 Şubat altın
    4|8

    ALTIN/ONS ($) FİYATI

    1.313,52

    1.313,72

  • 5Altın fiyatları SON DAKİKA! Çeyrek altın ve gram altının fiyatı! 13 Şubat altın
    5|8

    ÇEYREK ALTIN FİYATI

    354,51

    362,50

  • 6Altın fiyatları SON DAKİKA! Çeyrek altın ve gram altının fiyatı! 13 Şubat altın
    6|8

    CUMHURİYET ALTINI FİYATI

    1.467,00

    1.490,00

  • 7Altın fiyatları SON DAKİKA! Çeyrek altın ve gram altının fiyatı! 13 Şubat altın
    7|8

    YARIM ALTIN FİYATI

    706,80

    725,00

  • 8Altın fiyatları SON DAKİKA! Çeyrek altın ve gram altının fiyatı! 13 Şubat altın
    8|8

    ZİYNET ALTINI FİYATI

    1.418,02

    1.445,57

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
BİST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Veriler      tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.