Altın fiyatları SON DAKİKA! Çeyrek ve gram altın fiyatları tırmanıyor! 20 Şubat canlı altın fiyatı

Altın fiyatları yükselme trendini korudu. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram fiyatı dün yüzde 0,26 artışla 227,40 liradan tamamladı. ABD-Çin arasındaki ticaret müzakerelerine yönelik iyimserliğin küresel piyasalardaki risk iştahının artmasına neden oldu. Çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altın fiyatı ne kadar? İşte 20 Şubat güncel altın fiyatları