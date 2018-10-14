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Altın fiyatları haftasonu da en çok merak edilen konuların başında geliyor. Yurt içinde ve yurt dışında yaşanan pek çok gelişme döviz ile altın fiyatlarına etki ediyor. Altın fiyatları tüm hafta sürdürdüğü dalgalı seyrini Cuma günü akşam saatlerinde düşüşle sürdürdü ve haftayı düşüşle kapattı. 14 Ekim güncel altın fiyatları haberimizde...