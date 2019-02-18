Altın fiyatları SON DAKİKA! Yükselişete! Çeyrek altın gram altın fiyatı ne kadar! 18 Şubat altın fiyatları

Altın fiyatları ne kadar oldu? Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram fiyatı Cuma günü yüzde 0,09 aartışa 223,70 liradan tamamladı. Altın uzmanları, gram altının ise 225 liranın üzerinde kalıcı olması durumunda yükselişlerini sürdürebileceğini belirterek, teknik açıdan altının gram fiyatında 222 liranın destek, 227 liranın direnç konumunda olduğunu bildirdi. Çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altın fiyatı ne kadar? 18 Şubat canlı altın fiyatları