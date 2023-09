Altın Koza'da filmler izleyicilerle buluştu

7 Şurada Paylaş!









30'uncu Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin Yarışması’nın ‘Belgesel Film Yarışması’ bölümünde yarışan Tuba Deniz’in yönetmenliğindeki ‘Hayal Eyler Gönül Geçmiş Zaman’ ve Kerem Soyyılmaz’ın yönetmenliğindeki ‘Rodakis’i Ararken’ adlı filmler gösterildi.

Festival kapsamında ayrıca, ‘Kim Mihri’ ve ’Bilge Ana Mevlüde Genç’ adlı belgeseller de özel gösterimle sinemaseverlerle buluştu.

Uluslararası Kısa Film Yarışması’nın finalistlerinden; Zeynep Demirhan’ın yönettiği 'Yüzler', Halime Usta’nın yönettiği 'Soğuk, Uzak ve Kirli', Leonardo Martinelli’nin yönettiği 'A Bird Called Memory', George Todria’nin yönettiği "Amaia’s Guests", Angélica Restrepo’nın yönettiği 'All My Scars', Carlos Velandia’nın yönettiği 'Vanish in the Wind', Anson Chu’nun yönettiği 'No Place for Old Men' ve Ahmad Alyaseer’in yönettiği 'Our Males and Females', beyazperdeye çıktı. 'Yüzler'in yönetmeni Zeynep Demirhan ve 'Soğuk, Uzak ve Kirli’nin yönetmeni Halime Usta, film gösterimi sonrası gelen soruları cevapladı.

Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması’nın finalistlerinden; İclal Yiğitoğlu’nun yönettiği 'Behind The Curtain', Mustafa Mert Yağcı’nın yönettiği 'Akşamüstü Rüyası', Arif Canpolat’ın yönettiği 'Kuşlar İşer mi', Ercem Metin’in yönettiği 'Şöhret', Ümit Güç’ün yönettiği 'Karıncanın Ayak İzleri', Ali Alkım Duman’ın yönettiği 'Bir İhtimal Daha' ve Can Baran’ın yönettiği 'Apartman Boşluğu' filmleri de gösterildi.