Altın fiyatları yükselişte! İşte 23 Eylül Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları
Altın fiyatları 23 Eylül 2025 Salı günü en çok araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Değerli metal, yeni haftanın ikinci işlem gününde yükselişini sürdürüyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri beklentiler doğrultusunda indirmesi ve gelecek dönemde de indirimlere devam edeceğinin sinyalini vermesi altın fiyatlarını destekliyor. Ayrıca merkez bankalarının altın alımlarına devam etmesi fiyatların artmasını sağlıyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 23 Eylül 2025 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu...
Altın fiyatları 23 Eylül 2025 alış-satış tablosu yatırımcılar ve alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Altın piyasasında yaşanan sert hareketler yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz hafta ortasında rekor seviyelerden düşüş gösteren altın fiyatları, haftanın ikinci işlem gününde yükselişini sürdürüyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte, 23 Eylül 2025 canlı altın fiyatları takip ekranı...
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.941,1310
Satış: 4.941,7170
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 3.697,35
Satış: 3.698,11
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 7.905,8100
Satış: 8.079,7100
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 31.623,2400
Satış: 32.219,9900
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 32.823,00
Satış: 33.004,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 15.769,51
Satış: 16.166,81
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 31.637,89
Satış: 32.234,75
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 33.404,42
Satış: 34.244,83
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.767,82
Satış: 3.790,77
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 4.593,20
Satış: 4.824,58
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 81.754,00
Satış: 82.319,00