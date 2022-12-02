Kaçak süt ürünleri üreten işletmeye operasyon 0:00 / 0:00

AA

Alınan bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı timlerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, Altındağ ilçesi Kavaklı Mahallesi'nde bir işletmede hijyen kurallarına uygun olmadan süt ürünleri üretimi yapıldığı tespit edildi.

AA'nın haberine göre, düzenlenen operasyonda 300 kilogram kaymak, 50 kilogram süt tozu ile 25 kilogram mısır nişastası yakalandı.

İşletme sahibi M.C.E. hakkında Altındağ İlçe Tarım Müdürlüğünce 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında 41 bin lira idari para cezası kesilirken, iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı olmadığı tespit edilen işletme, Altındağ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlendi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.